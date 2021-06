Contouring da star, la terra che farà la differenza è firmata Clinique: l’abbiamo provata per voi

True Bronze Pressed Powder, terra abbronzante in polvere leggera firmata Clinique: abbiamo provato per voi la più amata dalle star

“Dona al viso una naturale luminosità, per un effetto pelle baciata dal sole.”

Ecco la promessa con cui il sito di Clinique presenta uno dei suoi prodotti più amati dai make up artist, la True Bronze Pressed Powder, una terra abbronzante in polvere.

Molti truccatori di personaggi celebri scelgono questo prodotto che unisce un finish luminoso a una grande modulabilità, adattandosi a ogni genere di incarnato e garantendo a quanto pare un’applicazione molto semplice, a prova di macchia.

Perfetto, non vi pare? Ma sarà stato così impeccabile anche per noi? Scopriamolo insieme.

Text me, terra abbronzate di Clinique: True Bronze Pressed Powder

Per il nostro appuntamento settimanale con Text me, il format in cui mettiamo alla prova i più celebri prodotti di make up disponibili sul mercato, abbiamo provato questa volta la terra abbronzate in polvere di Clinique. Si chiama True Bronze Pressed Powder ed è disponibile in due tonalità al costo di 37,50 euro.

Come sempre abbiamo applicato il prodotto per poi proseguire con tutti i nostri impegni di una giornata tipo (allenamento, lavoro, uscite di vario genere), ottimo modo per mettere la nostra terra letteralmente alla prova.

Ci avrà soddisfatto? Intanto possiamo anticiparvi che all’applicazione ci è molto piaciuta: scorrevole, leggera e, proprio come tutti dicono, a prova di macchia (ricordiamo però che le macchie spesso dipendono da alcuni errori che commettiamo noi durante l’applicazione, come vi abbiamo spiegato in Terra abbronzante sì o no? Certo che sì, evitando gli errori più gravi).

Noi abbiamo scelto di provare questa terra nella sfumatura più chiara, adatta anche a gli incarnati più eterei, cosa non da poco per un prodotto di questo genere, spesso difficile per chi non ha una pelle naturalmente baciata dal sole.

Dopo però come si sarà comportata questa terra abbronzante? Scopriamolo insieme grazie al video qua sotto, incorporato come ogni settimana direttamente dal nostro profilo Instagram dove lo pubblichiamo ogni domenica mattina.