Isabella Ricci, la stoccata a Gemma Galgani che non ti aspetti: Uomini e Donne non sarà più come prima

Isabella Ricci a Uomini e Donne è pronta a cambiare le carte in tavola con Gemma Galgani: a settembre nulla sarà come prima.

Isabella Ricci, nonostante sia entrata a far parte del Trono Over di Uomini e Donne durante le ultime puntate di questa stagione, è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Tanto da far nascere il paragone con Gemma Galgani e quest’ultima non l’ha affatto presa bene, accusando la sua compagna di viaggio di essere una donna fredda e razionale, mentre secondo gli opinionisti lei sarebbe soltanto invidiosa delle attenzioni che sta ricevendo da parte dei telespettatori.

Isabella però ha le idee ben chiare riguardo il suo percorso e pur non sapendo con certezza se a settembre la redazione la chiamerà o meno per prendere parte al programma, sa che non vuole ripetere quanto accaduto durante le ultime puntate.

Isabella Ricci su Gemma Galgani ha le idee ben chiare ed ecco che cosa ha dichiarato al magazine dedicato alla trasmissione sulla sua ipotetica conferma a Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Isabella Ricci svela le sue intenzioni con Gemma Galgani

Isabella Ricci, senza troppi giri di parole e con la solita schiettezza ed eleganza che da sempre l’hanno contraddistinta durante il suo percorso a Uomini e Donne, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di proseguire, nel caso fosse riconfermata, continuando a discutere con Gemma Galgani ma che preferisce concentrare le sue attenzioni ed energie nella conoscenza degli uomini che hanno il piacere di corteggiarla visto che lo scopo del programma è quello di trovare l’amore e non la rivalità tra i suoi protagonisti.

“Mi piacerebbe però focalizzarmi di più sul trovare un uomo con cui condividere la vita, piuttosto che parlare con Gemma della mia razionalità o della passionalità come accaduto nell’ultimo mese di trasmissione” ha esordito la dama di Maria De Filippi, che durante il corso di queste settimane è riuscita ad attirare l’attenzione del pubblico del piccolo schermo che sembrerebbe quasi preferirla alla Galgani, con cui pare non avere un buon rapporto. “Il mio obiettivo è trovare un compagno“ ha subito precisato la Ricci. “Non convincere Gemma che il mio modo di ragionare e relazionarmi agli uomini sia migliore del suo” ha poi concluso.

Isabella Ricci non è ancora stata confermata a Uomini e Donne, ma siamo sicuri che Maria De Filippi non se la farà scappare visto che nel giro di poche puntate è riuscita ad essere una delle dame più seguite del Trono Over.