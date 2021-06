Emma Marrone e il sogno di quando era bambina: spunta il commento più atteso e il web si scatena

Emma Marrone ha realizzato il suo più grande sogno e non sono mancate le dolci parole della sua persona speciale.

Oggi è un giorno davvero importante per Emma Marrone. La cantante ha pubblicato il suo primo best of, un album che raccoglie tutte le sue migliori canzoni pubblicate sin dall’inizio della sua carriera fino ad oggi. La cantante ha condiviso questo importante momento, che consacra la sua carriera, con i suoi fedeli sostenitori, rivelando che è riuscita a realizzare il sogno che aveva fin da bambina. Quale?

Beh non è difficile capirlo. In quanto l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha sempre sognato fare la cantante e per questo motivo non potrebbe che essere più che fiera dei tanti risultati raggiunti fino ad oggi. A stupire i suoi fedeli sostenitori, oltre che l’emozionante messaggio, è stato il commento speciale di Lui che non è di certo passato inosservato tra i tanti lasciati dagli utenti della rete.

Di chi si tratta? Se pensate ad un suo ex fidanzato, beh vi sbagliate di grosso. A fare i suoi più sinceri auguri alla cantante è stato uno degli artisti più apprezzati di sempre: Ermal Meta.

Ermal Meta: le parole su Emma Marrone mandando in tilt il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma Marrone non ha potuto fare a meno di trattenere l’emozione, condividendo con i suoi fedeli sostenitori questo importante momento della sua carriera e della sua vita. Per questo motivo Ermal Meta, suo collega e caro amico, non poteva di certo restare indifferente di fronte a questa sua recente confessione: “BEST OF ME è fuori ovunque! Andatelo ad ascoltare. Racconta di una bambina che sognava di diventare una cantante“ ha scritto la Marrone emozionata.

LEGGI ANCHE –> Alessandra Amoroso: prima sul palco con Emma, poi accade l’impensabile

“Che ora è una gran donna che fa quello che voleva fare“ ha prontamente replicato il cantante, mandando in tilt tutti gli utenti della rete che ormai da tempo sognavano vederli duettare insieme su un pezzo inedito e chissà che questo scambio di messaggi non dia la spinta per poter realizzare tutto quanto.

Emma ed Ermal Meta sono tra gli artisti più apprezzati del nostro paese e non è difficile capirne il motivo, visto che oltre alle loro belle canzoni, mettono la loro anima in ogni singolo progetto che portano in scena ed il pubblico non può fare a meno che acclamarli.