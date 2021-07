Come tingere le extension a clip in casa dello stesso colore dei tuoi capelli!

Le extension sono forse l’accessorio per capelli più utilizzato in questi ultimi anni. Scopriamo come tingere le extension a clip in casa dello stesso colore dei propri capelli.

Se siete delle utilizzatrici compulsive di extension a clip, perché non amate sfoggiare ogni giorno lo stesso look e soprattutto non volete l’impegno di una chioma lunga, allora vi sarete trovate di fronte alla problematica colore.

Come sono molte le donne che non amano sfoggiare la stessa acconciatura per troppo tempo, così esistono molte donne che amano cambiare colore alla propria chioma e se utilizzatrici di extension a clip, si troveranno a dover applicare la stessa colorazione anche ai capelli posticci. Ecco tutti i consigli su come tingere le extension clip in casa.

Extension: quale tipologia di extension si possono tingere

Le extension a clip, sono senza dubbio un’ottima strategia per avere capelli lunghi e in pochi minuti. Dopo avervi spiegato come lavarle e metterle in piega a casa, e come tagliarle in modo impeccabile, oggi vogliamo spiegarvi come tingerle in modo semplice anche in casa, ma specificando che si potranno sottoporre ad un trattamento colorante solo le extension di capelli naturali e non quelle di capelli sintetici. I capelli naturali, potranno infatti essere trattati come quelli propri, applicando loro tecniche di schiaritura o colorazione preferite.

Extension : ecco come tingerle dello stesso colore dei propri capelli

Se siete solite tingere i vostri capelli in casa, potrete tingere nello stesso modo anche le extension a clip di capelli veri, mentre se siete delle amanti dei trattamenti professionali, potrete fornire al vostro parrucchiere di fiducia le vostre extension a clip, chiedendo di riproporre gli stessi trattamenti coloranti che ha utilizzato per la vostra chioma naturale.

Ma adesso scopriamo tutti i consigli per poter tingere in casa le extension a clip, utilizzando la stessa tinta scelta per la propria capigliatura.

Prima di proporvi il video tutorial seguendo il quale potrete imparare tutti i segreti per tingere le vostre extension, sappiate che dovrete attrezzarvi con tutti gli strumenti necessari per eseguire una tintura per capelli in piena sicurezza.

Ecco cosa servirà:

-Un paio di guanti usa e getta

-Un pennello da tintura

-Una ciotola per diluire la tintura

-Un telo di plastica per proteggere la superficie sulla quale si dovranno appoggiare le extension (andrà bene un sacco della spazzatura).

-La tintura per capelli

-L’ossigeno per attivare la tintura

Se invece si usa una tintura già diluita si avrà bisogno di guanti, telo protettivo per superficie e pennello per tintura.

