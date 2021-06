Extension a clip : ecco come lavarle e metterle in piega da sole!

Le extension a clip sono senza dubbio una soluzione pratica e molto gradevole per infoltire o allungare la chioma naturale. Scopriamo come lavarle e metterle in piega da sole.

Siete delle portatrici di extension con le clip? Se le avete acquistate da poco e le avete indossate già qualche volta, è arrivato il momento per lavarle e metterle in piega in modo da averle fresche e pulite per la prossima applicazione. Senza alcuna paura, le extension a clip di capelli veri, potranno essere sottoposte a shampoo, balsamo ed essere asciugate e messe in piega proprio come i capelli naturali. Dopo aver imparato come applicarle in modo semplice, scopriamo come curarle.

Extension a clip: ecco come lavarle e trattarle in casa

Lavare le extension a clip in casa sarà un’ operazione che se fatta seguendo delle regole ben precise, si rivelerà davvero semplice. Le ciocche di capelli potranno essere deterse e restare sempre pulite e pronte per essere applicate.

Per lavare le extension a clip, per prima cosa si dovranno radunare tutte le ciocche tra di loro e legarle con un elastico in modo da formare una bella coda. Ad essere trattata con i prodotti per la detersione sarà quindi una coda di cavallo che dovrà essere pettinata con delicatezza e utilizzando una spazzola specifica per extension.

Dopo aver districato per bene tutta la coda di extension, si potrà passare sotto il getto dell’acqua corrente ed essere lavata con uno shampoo delicato, avendo cura di strofinare leggermente le punte con la base per poi risciacquare.

Dopo lo shampoo la coda andrà trattata e condizionata, da prima con un balsamo per capelli che si distribuirà su tutta la lunghezza della coda, lasciandolo in posa per 5 minuti per poi risciacquarlo.

Stessa operazione con la maschera trattamento che andrà applicata sulla coda di extension, lasciata agire per 5 minuti e poi risciacquata. Dopo aver tamponato i capelli con un telo di spugna molto morbido, saranno pronti per essere asciugati e messi in piega.

Seguendo il video tutorial, potrete avere una visione più chiara su come detergere le extension a clip!

->>LEGGI ANCHE: Trattamento alla cheratina: cosa è, come si applica e come farlo in casa

Extension a clip: scopriamo come renderle lisce e fluenti da sole

Dopo aver lavato le extension a clip, si potranno separare tra di loro le fasce di capelli per poterle asciugare e mettere in piega. Per farlo avrete bisogno di una stampella per abiti di quelle con le mollette ai due lati. In questo modo la fascia di extension di capelli potrà essere appesa e asciugata.

Si potrà procedere con l’asciugatura delle extension a clip, utilizzando un semplice phon e una spazzola per extension. Dopo aver asciugato la striscia di capelli, si potrà anche mettere in piega, utilizzando una piastra per capelli. Seguendo il video tutorial potrete avere una visione più completa su come asciugare le extension a clip e lisciarle con la piastra.

->>LEGGI ANCHE: Capelli lisci perfetti senza la piastra? Ecco i metodi che ti lasceranno di stucco!