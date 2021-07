Nek, chi è il cantante in gara al Festival di Sanremo 2019? Età, carriera, moglie, figli, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sull’artista.

Nek torna in gara a Festival di Sanremo 2019 con a canzone “Mi farò trovare pronto, ma chi è davvero Nek? Qual è il suo vero nome? Andiamo a scoprire insieme l’età, la carriera, la moglie, i figli e tutto ciò che c’è da sapere sull’artista.

Nek: età, carriera e vero nome del cantante

Vero nome: Filippo Neviani

Nome d’arte: Nek

Data di nascita: 6 gennaio 1972

Età: 47 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Cantante

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Sassuolo

Altezza: 172 cm

Peso: 70 kg

Filippo Neviani, in arte Nek, nasce a Sassuolo, il 6 gennaio 1972. E’ cresciuto con la mamma Vittoria, il papà Cesare, morto nel 2012 dopo una lunga malattia ed il fratello Gaetano. La famiglia è sempre stata il suo punto di forza, supportandolo in ogni sua scelta sia personale che professionale. La carriera di Nek inizia nel1986 quando, con Gianluca Vaccari fonda il duo country Winchester. Il successo, però, arriva nek 1993 sale sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con In te, arrivando terzo. Nel 1997 torna a Sanremo come big vincendo con “Laura non c’è”.

Tante le canzoni portate al successo da Nek come Se io non avessi te, Ci sei tu, Sei solo tu, Almeno stavolta, Lascia che io sia e così via. Nel 2015 torna a Sanremo, classificandosi secondo, con il brano Fatti avanti amore e con la cover Se teefonando, vince il premio per la miglior esibizione. E’ reduce da un progetto corale con Francesco Renga, anche lui in gara a Sanremo 2019, e con Max Pezzali che li ha portati in giro per l’Italia con un tour che ha fatto registrare sold out ovunque.

Nel 2020 pubblica il quo quindicesimo album in studio dal titolo Il mio gioco preferito: parte seconda è la seconda parte de Il mio gioco preferito, pubblicato il 10 maggio 2019.

Nek: moglie, figli, vita privata e curiosità

Nek è sposato con Patrizia Vacondio dal 2 settembre del 2006. I due hanno pronunciato il fatidico sì una decina di anni dopo il loro primo incontro. Hanno una figlia, Beatrice Maria, nata il 12 settembre 2010. Con loro vive anche Martina, la figlia che Patrizia ha avuto da una precedente relazione. La coppia ha superato anche momenti difficili come il tradimento del cantante:

“Faccio un mestiere che induce in tentazione. Una volta in Messico ero in hotel: sento bussare alla porta, pensavo fosse il servizio in camera, invece era una ragazza nuda. Mi si buttò addosso, piangendo, la coprii con un accappatoio, la invitai a entrare e sedersi, offrendole da bere e poi l’ho accompagnata fuori”, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

L’incidente

A novembre 2020, Nek è rimasto vittima di un brutto incidente domestico. A raccontarlo, sia sui social che nelle interviste è stato proprio lui. “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano. Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo”, ha raccontato a Verissimo.