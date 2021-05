La figlia di Nek ha solo dieci anni, ma in un tempo così breve è riuscita a cambiare la vita del suo papà: ecco chi è e cosa sappiamo di lei.

La moglie di Nek si chiama Patrizia Vacondio ed è la madre di entrambe le figlie del cantante. La prima, Martina, è nata appena un anno prima dell’incontro tra Filippo e Patrizia. Da quando i due si sono messi insieme la bambina è stata trattata in tutto e per tutto come una figlia da parte del cantante: il loro rapporto è stato così positivo e profondo che Martina ha voluto assumere anche il cognome di Nek oltre a quello del suo padre biologico. Oggi la ragazza si chiama, all’anagrafe, Martina Imarisio Neviani.

La verità sulla storia di Martina in realtà è sempre stata tenuta nascosta dalla famiglia Neviani, che ha sempre presentato la figlia maggiore di Patrizia come figlia di Nek. Questo però non significa che Martina abbia interrotto il rapporto con il suo padre biologico: al contrario, la ragazzina è vissuta in tutto e per tutto con due papà.

Solo di recente Nek ha rivelato la verità durante un’intervista con Maurizio Costanzo e ha parlato anche, naturalmente, della donna più importante della sua vita.

Chi è Beatrice Neviani, la figlia minore di Nek

Nata nel 2010, Beatrice Neviani è la prima figlia naturale di Filippo Neviani, che l’ha descritta coma una bambina dall’intelligenza vivace e dal carattere forte.

Filippo ritrae spesso sua figlia nelle fotografie che vengono pubblicate sul suo profilo Instagram personale e, ogni volta, è una diversa dichiarazione d’amore.

Giudicando dalle fotografie che vengono condivise via social Nek trascorre moltissimo tempo con sua figlia e pare che i due condividano le stesse passioni. Non siamo affatto stupiti, per esempio, di aver trovato una fotografia di Beatrice mentre suona l’ukulele, probabilmente sotto lo sguardo attento e le direttive di papà.

Tra l’altro qualche tempo fa Nek aveva anche portato Bea in sala di incisione e i due hanno evidentemente trascorso del tempo cantando insieme (probabilmente le canzoni di papà). Anche in questo caso sembra che buon sangue non menta, e Beatrice ha esattamente la stessa grinta di Filippo.

In altre occasioni Nek si diverte a osservare come Beatrice esplora il mondo intorno a lei. La bambina è stata fotografata di recente in mezzo a un prato di erba rigogliosa, intenta a osservare una coccinella.

La famiglia di Nek sembra anche essere molto cattolica, quindi la prima comunione di Beatrice è stata commemorata da un paio di splendide foto: una di famiglia, con tutte le donne più importanti della vita di Nek, l’altra che ritrae la bambina con l’abito tradizionale e una coroncina di fiori che la fa assomigliare a un angelo.

Infine, questa è la fotografia scattata nel giorno del decimo compleanno di Beatrice: la figlia di Nek, in questo scatto del papà, sembra una bellezza d’altri tempi, uscita direttamente da un dipinto rinascimentale.

Anche se certamente Beatrice è la donna più importante della sua vita, però, Nek non manca mai di fare continue dichiarazioni d’amore alla sua compagna Patrizia (che spesso ama ricambiare). A Patrizia Nek ha riservato anche un messaggio dolcissimo in occasione della festa della mamma:

“Moglie ma soprattutto mamma di due splendide figlie e lo sei stata prima ancora io diventassi padre.

Mi hai insegnato tutto semplicemente essendo te stessa. La tua testimonianza di vita mi offre uno spunto in più ogni giorno che passa.

Auguri a te che sei madre generatrice di vita.”