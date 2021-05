Scopri come anche con una tuta puoi essere sexy, glamour e semplicemente impeccabile ma solo a patto di esserti ispirata a Cecilia Rodriguez.

Questo lungo anno alle prese con la pandemia ci ha regalato purtroppo una serie di “cattive abitudini”.

Tra queste possiamo senza dubbio annoverare uno sconfinato amore per le tute, così comode da renderci ora difficile tornare a indossare pantaloni e gonne per andare a lavoro o per concedersi qualche piccola uscita.

Chiedervi di rinunciare alla comodità ci sembra un po’ troppo ma, senza dubbio, possiamo cercare di renderla un po’ più glamour e meno arruffata.

Come, ci aiuta nientemeno che Cecilia Rodriguez: oggi ci ispiriamo infatti a un suo look sportivo e proviamo a replicarlo insieme.

Copia il look sportivo di Cecilia Rodriguez

Il look proposto in questi scatti da Cecilia Rodriguez è una vera e propria anteprima. Pantaloni e giacchetta drop sono infatti stai firmati da HINNOMINATE®, marchio di cui tutti e tre i fratelli Rodriguez sono testimonial e che vedrà la luce ufficialmente solo a fine giugno 2021.

Ciò dovrebbe però forse dissuaderci dal provare a replicarlo: decisamente no! Vediamo allora che cosa abbiamo scovato sul web per provare a riprodurre quest’outfit, sportivo possibilmente anche a prezzi abbordabili.

Su Zalando abbiamo scovato un pantalone tuta particolarmente affine. Il marchio è Even&Odd e viene proposto il costo di 24,99 euro. Potete cliccare qui per un eventuale acquisto.

Il top bianco ci sembra un capo molto basic. Del medesimo marchio dei pantaloni e sempre su Zalando ne abbiamo trovata una che ci sembra perfetta al costo di 14,99 euro. Potete cliccare qui per vederla.

Infine il capo più difficile: il giacchetta sportivo corto viola. Trovare l’esatta corrispondenza è naturalmente impossibile ma su Shein abbiamo scovato a 19,00 euro un modello molto interessante: effetto ciniglia, viola e con zip, l’alternativa più simile possibile. Qui potrai visionarlo con maggior attenzione.

Il look è così concluso e al costo di appena 49 euro circa. Vale la pena provare, non vi pare? Ecco qua sotto alcune immagine per vedere i capi a confronto