Ricordate il fratello di Stefano De Martino? Ancora più bello di lui

Ricordate o conoscete il fratello minore di Stefano De Martino? Si chiama Davide ed è più bello di lui.

Stefano De Martino, ballerino e conduttore di successo grazie alla fama e notorietà che gli ha dato partecipare ad Amici di Maria De Filippi e soprattutto alle sue vicende sentimentali, prima con Emma Marrone e poi con Belen Rodriguez con la quale ha avuto un matrimonio e un figlio, Santiago è oggi uno degli uomini più apprezzati e più belli della televisione italiana.

Stefano oltre ad essere stato il volto di Made In Sud e di Stasera tutto è possibile è il fratello maggiore in famiglia e inoltre con i suoi due fratelli, Adelaide e Davide scorrono parecchi anni di differenza, specialmente con il piccolo di casa, Davide. Di quest’ultimo non sappiamo con esattezza quanti anni abbia ma è ancora un adolescente, dal momento che frequenta le scuole superiori. Ma la cosa che balza subito agli occhi di chi guarda è che Davide è identico a Stefano. I due fratelli De Martino sono entrambi di una straordinaria bellezza. Lo avete mai visto?

Davide e Stefano De Martino: due fratelli identici e bellissimi

Davide De Martino, il fratello minore di Stefano è identico al conduttore e ballerino televisivo. Stesso sguardo, stesso colore di capelli e con ogni probabilità stesso charm. Un’unica differenza: l’età. Molti anni più piccolo, Davide è ancora un adolescente.

Sui social, non mancano dediche e messaggi d’affetto che il ballerino dedica al suo fratellino, durante le occasioni importanti come i compleanni. Proprio in questa occasione, Stefano ha pubblicato una foto e ha scritto nella didascalia:

“AUGURI FRATELLINO MIO. QUELLO CHE LA VITA HA IN SERBO PER TE È INFINITAMENTE PIÙ GRANDE DI QUELLO CHE TU IMMAGINI, NE SONO CERTO. TI VOGLIO BENE”.

La somiglianza di Stefano è anche con la sorella Adelaide De Martino, infatti anche nel volto della ragazza è possibile scorgere tratti riconducibili alla star televisiva.

La sorella del presentatore è nata nel 1994 (fatto chiaro grazie ad Instagram) ed è estremamente legata a lui. Sono numerosi gli scatti social che li ritraggono teneramente insieme, sempre accompagnati da dolci didascalie non mancano le foto con Santiago, “amore della zia”, scrive spesso Adelaide sotto i suoi post.

