Di Emma Marrone si sa tutto, ma ricordate il fratello Checco? Identici

Emma Marrone ha un fratello, il suo nome è Francesco ma per gli amici Chicco. I due sono legatissimi. Lo avete mai visto? E’ identico a lei.

La famiglia è estremamente importante per ognuno di lui. Ed è lo stesso anche per Emma Marrone. La cantante, ex vincitrice di Amici e con alle spalle una carriera incredibile e un successo stratosferico è legatissima alla sua famiglia ed ha un rapporto molto speciale con suo fratello Francesco.

Il ragazzo ha 33 anni ed è quindi più piccolo di tre anni della nota cantante. Il fratello sembra avere una forte passione per il calcio. I due sono spesso lontani, a causa degli importanti impegni lavorativi della cantante salentina ma appena possono cercano di stare insieme e lui la seguiva spesso nei suoi tour e concerti per tutta l’Italia.

Francesco e Emma Marrone: un rapporto fraterno unico

Emma Marrone e suo fratello Chicco sono cresciuti insieme, belli come il sole i due fratelli sono identici!

Nel profilo Instagram della cantante e ex giudice di Amici e X Factor appaiono spesso scatti familiari e immagini che la ritraggono al fianco del fratello. Non molto tempo fa, proprio in un altro post su Instagram, la Marrone scriveva che Francesco è stata la cosa migliore che la vita potesse donarle e che adora fare i viaggi con lui. Per adesso fare viaggi è impossibile, ma sicuramente quando si potrà i fratelli Marrone torneranno a passare del tempo insieme.

Anche in occasione del compleanno di lui, la ex giudice di X Factor ha speso parole bellissime:

“Buon compleanno Checco. Tu sai tutto di me e io tutto di te. Tu sei me e io sono te. Non è lo stesso cognome a renderci fratelli ma l’amore che portiamo dentro da sempre. Ti amo e ti auguro tutto il bene del mondo! Restiamo sempre piccoli così.” Un rapporto il loro, stresso e forte, fondato sull’amore fraterno e il rispetto reciproco.