Patrizia Vacondio, moglie Nek: la dolce dedica per San Valentino

Patrizia Vacondio, la moglie di Nek, dedica un dolce messaggio al marito per il giorno di San Valentino: “Sei il mio burro d’arachidi”.

Patrizia Vacondio, moglie di Nek, per il giorno di San Valentino dedica un dolce messaggio al marito per festeggiare il giorno degli innamorati. Sposati, innamorati, genitori, complici e semplici più uniti, Nek e la moglie formano una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo.

Nel giorno dedicato all’amore, Patrizia ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una divertente foto in cui è insieme al marito accompagnata da poche, semplici parole. Una dedica dolcissima quella di Patrizia che ha conquistato tutti i fans dell’artista che oggi condurrà insieme all’amica Francesca Fialdini, positiva al covid e in collegamento da casa, la nuova puntata del programma di Raiuno “Da noi a ruota libera”.

“Sei il mio burro d’arachidi”, scrive Patrizia Vacondio pubblicando la dolcissima foto che vedete qui in alto. Nell’ultimo periodo, dopo l‘incidente alla mano che lo ha costretto a subire una delicata operazione, Nek ha dedicato spesso delle dolci parole d’amore alla moglie che l’ha sempre supportato.

“Che sia un secondo o un secolo… mi basta che ci sei…”, ha scritto sui social l’artista sotto una foto di coppia in cui si gode la compagnia della moglie. In un precedente post che potete vedere più in basso, invece, scriveva: “Amore mio. Ammiro il tuo coraggio, la serenità, la tua forza d’animo e tutta l’energia che hai messo in questi giorni che sono stati complicati. Senza di te la mia vita sarebbe spenta”.

Oggi, nel giorno degli innamorati, Nek ha deciso di correre anche in auto dell’amica Francesca Fialdini a cui aveva fatto una sorpresa in occasione del suo compleanno, lo scorso 11 ottobre. Per aiutarla a condurre la nuova puntata del programma “Da noi a ruota libera”, Nek sarà il conduttore mentre la Fialdini sarà in collegamento e ad annunciarlo è proprio lui sui social.

“Noi ci siamo! Ci vediamo tra poco a “Da noi… a ruota libera”.

La mia amica, e padrona di casa, Francesca Fialdini oggi sarà in collegamento e in studio ci sarò io a supportarla”, scrive Nek.