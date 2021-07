Stefania Orlando lo confessa per la prima volta: “Mi fa disperare”

Stefania Orlando su Instagram ha scelto di confessare per la prima volta, dopo la fine del GF Vip, che cosa la fa disperare.

Stefania Orlando si sta godendo il meritato successo dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, che salvo cambio di programmi all’ultimo minuto dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire dai primi giorni di settembre. La bionda conduttrice, grazie alla sua partecipazione al reality show di canale 5, ha ottenuto una popolarità del tutto nuova, facendosi conoscere da un pubblico giovanissimo con cui non aveva mai interagito prima d’ora.

Per questo motivo è più che comprensibile, nel bene e nel male, che ogni suo gesto social non passi mai inosservato. In quanto i suoi fedeli sostenitori sono più curiosi che mai di sapere come procede la sua vita, su cui non mancano i colpi di scena, anche a livello professionale visto che sembrerebbe essere stata scelta nel cast di Tale e Quale Show 2021, anche al di fuori delle telecamere e lei non manca nel condividere piccoli stralci del suo vissuto con loro. Come ad esempio nelle scorse ore, Stefania Orlando si è lasciata andare ad un amaro sfogo rivelando che cosa fa la disperare: i suoi capelli.

Stefania Orlando disperata per i suoi capelli: “Ogni volta succede così”

Stefania Orlando, questa mattina, ha scelto di svegliarsi di buon ora. In quanto aveva un appuntamento con il parrucchiere. Sperando che questa volta sia quella giusta e che abbia finalmente trovato qualcuno che riesca a gestire la sua chiama. L’ex concorrente di Alfonso Signorini ha confidato ai suoi fedeli sostenitori, attraverso le Instagram Stories, che non è in grado di trovare un parrucchiere che sia in grado di farle i capelli come lei desidera. Un problema, il suo, condiviso da milioni di donne in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE –> Stefania Orlando e Adriana Volpe ai ferri corti? Loro svelano la verità

“Oggi devo andare a vedere se risolvo una volta per tutte i problemi con i capelli” ha esordito Stefania a tu per tu con i suoi fedeli sostenitori, confidando loro il problema legato ai suoi capelli. “Speriamo bene” ha aggiunto la conduttrice, che si augura che questa possa essere finalmente la volta buona. Quella in cui sia riuscita a trovare il professionista che faccia al caso suo: “Non me li fanno come li voglio e questo mi fa disperar“ ha poi concluso, non nascondendo una certa delusione nelle sue parole.

LEGGI ANCHE –> Antonella Elia, bomba sul GF Vip | Il gesto dei Maneskin | Gemma Galgani disavventura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

La confessione di Stefania Orlando è stata condivisa dai suoi fedeli sostenitori che capiscono ora più che mai la sua problematica legata al look.