Stefania Orlando e Adriana Volpe ai ferri corti? Loro svelano la verità

Stefania Orlando e Adriana Volpe hanno litigato per il ruolo di opinionista al GF Vip? Loro vengono allo scoperto e svelano tutto.

Stefania Orlando e Adriana Volpe sono sicuramente due grandissime conduttrici del piccolo schermo nostrano e di recente sono finite al centro della cronaca rosa. Il motivo? Dopo alcune dichiarazioni della migliore amica di Tommaso Zorzi, alcuni utenti avevano mal interpretato le sue parole. In quanto Stefania aveva dichiarato che non sarebbe stato possibile, almeno per il momento, poter ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.

Da quel momento c’è chi ha ritenuto che Adriana, che è stata effettivamente scelta per ricoprire tale ruolo, si sia risentita da queste parole perché considerata la seconda scelta di Alfonso Signorini e che da quel momento in poi loro abbiano deciso di troncare la loro amicizia. Le due però stufe di essere protagoniste di gossip infondati hanno deciso di rompere il silenzio attraverso una diretta su Instagram rivelando tutta la verità sul loro rapporto e indovinate un po’? Il loro rapporto non si è mai incrinato per indiscrezioni che non corrispondono, come hanno avuto modo di smentire, alla realtà dei fatti.

Adriana Volpe e Stefania Orlando vengono allo scoperto: il retroscena

Stefania Orlando ha assolutamente smentito i gossip che la riguardano e la sua collega, ed amica, Adriana Volpe, si è subito legata alla sue parole, rivelando di non essersi mai sentita come la seconda scelta di Alfonso Signorini per il GF Vip, tra l’altro la nuova edizione dovrebbe debuttare sul piccolo schermo degli italiani a partire dai primi giorni di settembre.

Le due hanno ritenuto che sul web abbiano voluto dare vita ad uno scontro che non è mai iniziato nella vita reale e non riescono a comprendere come alcuni giornalisti, che evidentemente conoscono, non le abbiano chiamate per avere conferme o smentite su tale notizia, prima di pubblicarla e darla in pasto al pubblico che ha immediatamente che loro abbiano discusso per il ruolo di opinionista quando così non è. Visto che Adriana, dopo l’esperienza a Ogni Mattina, debutterà sulla prima serata di canale 5, mentre Stefania, dopo le ospitate a La Vita in Diretta, sarà nel cast di Tale e Quale Show 2021. Dove, tra l’altro, secondo recenti indiscrezioni, dovrebbe esserci un altro ex concorrente con cui ha condiviso l’esperienza nella casa più spiata d’Italia: Pierpaolo Pretelli.

Stefania Orlando e Adriana Volpe non hanno mai litigato. Per questo motivo hanno deciso di smentire il tutto, insieme, facendo una diretta su Instagram, levando così ogni dubbio agli utenti della rete che si erano convinti che tra loro ci fossero non pochi screzi a causa dei loro futuri impegni televisivi. Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene e le due possono tornare a godersi la loro amicizia in santa pace.