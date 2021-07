I funerali di Raffaella Carrà svelano un segreto che in pochi conoscevano della presentatrice, un lato estremamente privato motivo del suo ultimo viaggio.

Una donna riservata, questo il ricordo che ci rimarrà, tra tanti altri ricordi, di Raffaella Carrà dopo la sua scomparsa.

Pochissimi sapevano della sua malattia, un dolore dal quale aveva difeso anche gli amici più cari, e pochissimi conoscevano anche altri aspetti di Raffaella Carrà, quelli che la show girl aveva tenuto solo per sé e per pochi intimi.

Durante i funerali tenutisi presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli uno di questi lati nascosti della presentatrice è però stato svelato e a rivelarlo è stato proprio l’ultimo desiderio della Carrà, il desiderio di un ultimo viaggio.

Raffaella Carrà e l’ultimo desiderio che svela un suo lato segreto

A parlare durante i funerali di Raffaella Carrà è stato, tra gli altri, un sacerdote proveniente da San Giovanni Rotondo, il luogo legato per eccellenza al culto di Padre Pio.

Quest’ultimo ha parlato del suo incontro con Raffaella Carrà che inaugurò la radio di padre Pio, specificando però che a quell’incontro ne seguirono altri, momenti nei quali la Carrà gli rivelò di essersi “innamorata di Padre Pio”.

Quest’amore è poi proseguito per tutta la vita di Raffaella che così ha voluto onorarlo nel suo ultimo desiderio. Come rivelato Raffaella Carrà farà un ultimo viaggio a San Giovanni Rotondo, una tappa prima di giungere alla sua estrema dimora in quel dell’Argentario.

La Raffaella Carrà credente, donna di fede non era certo uno dei volti più conosciuti di questa donna. Come tutti i personaggi famosi ci aveva illuso di averla in pugno, di conoscerla nel profondo ma Raffaella sapeva tenere per sé parte del suo cuore, quella parte che non voleva condividere, quella che era solo per pochi e che la rendeva forse anche più speciale.

Ecco allora che la Carrà riesce a stupirci fino all’ultimo, proprio come le grandi donne dello spettacolo che credono nel colpo di scena che cambia ogni cosa e le rende indimenticabili.