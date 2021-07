Una foto speciale quella scelta per accompagnare il feretro di Raffaella Carrà nell’estremo saluto del funerale, una foto che la rappresenta più di tante altre.

Per il suo ultimo saluto al mondo, Raffaella Carrà si presenta in una veste molto speciale.

Stupisce infatti la foto scelta per accompagnare il feretro durante il funerale che si sta svolgendo nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, un’immagine molto particolare e speciale che, a ben pensare, descrive l’indimenticabile diva del piccolo schermo meglio di tanti altri scatti.

Funerali Raffaella Carrà, la foto è una scelta speciale

Chiunque ha partecipato nella sua vita a un funerale sa come la foto che si sceglie per accompagnare il feretro sia altamente simbolica, uno scatto che deve ritrarre l’essenza della persona scomparsa e che dunque, di conseguenza, è il più delle volte un ritratto in primo piano.

Per Raffaella Carrà però la scelta non è stata questa.

L’immagine che accompagna il feretro della presentatrice, e che le faceva compagnia anche nella camera ardente allestita in Campidoglio, ritrae la Carrà in tolta black, sdraiata e sorridente, circondata da bambini di tutte le razze che tiene tra le braccia o che si sdraiano sulle sue gambe.

LEGGI ANCHE –> Funerali Raffaella Carrà, l’amore infinito di Sergio Japino

Raffaella non ha avuto figli o, quantomeno, non ne ha avuti dal suo grembo. Nei giorni che hanno seguito la sua scomparsa si è infatti più volte sottolineato come la Carrà fosse in realtà madre di tantissimi bambini: i figli di suo fratello in primis, da lei moralmente adottati dopo la scomparsa precoce di Renzo, e poi tutti i bambini, numerosissimi, che aveva fatto adottare con il suo costante impegno e soprattutto con il suo programma Amore, andato in onda nel 2006.

La foto di Raffaella Carrà insieme ad alcuni bambini che oggi la rappresenta nel suo ultimo viaggio fu proprio scattata come simbolo di questo programma Tv attraverso il quale la presentatrice riuscì a far adottare a distanza circa 150mila bambini.

E’ così che Raffaella ci ricorda oggi qualcosa di molto importante: una donna può essere madri in molti, moltissimi modi diversi.