Tommaso Zorzi sfiora la tragedia. Sui social annuncia: “Sarei potuto morire”

Tommaso Zorzi ha vissuto attimi di paura. In quanto è riuscito ad evitare, nel giro di pochi secondi, una vera e propria tragedia.

Tommaso Zorzi è senza alcun dubbio uno dei personaggi rivelazione di quest’anno. La giovane promessa del mondo dello spettacolo ha letteralmente catturato il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua innata simpatia. Tant’è che lo ha eletto come proprio vincitore durante l’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip, che salvo imprevisti dovrebbe ritornare durante i primi di settembre, e la sua strada sembra essere tutta in salita. In quanto a breve ricoprirà anche il ruolo di giudice a Drag Race Italia.

Per questo motivo ogni cosa che dice o fa, come comprensibile, non passa inosservata agli occhi degli utenti della rete. Come nelle scorse ore, quando sul suo profilo Instagram ha annunciato di aver sfiorato la tragedia. In quanto sarebbe bastato soltanto qualche secondo prima e lui sarebbe potuto finire all’ospedale? Che cosa è successo? Il mal tempo di Milano gioca brutti scherzi e per Zorzi ci sarebbe potuto essere un risvolto tutt’altro che dolce.

Grande spavento per Tommaso Zorzi: sfiorato l’incidente

Tommaso Zorzi stava tranquillamente camminando per le strade della sua Milano quando ha visto letteralmente volare dal cielo un vaso. Probabilmente il mal tempo, che in questi giorni non sembra mancare al Nord Italia, ha fatto cadere il vaso dalla postazione dove si trovava, si presume da un balcone posizionato in alto ad una comune abitazione. Fortunatamente però non ha colpito nessuno, ma se il fidanzato di Tommaso Stanziani fosse passato qualche secondo prima per quella strada avrebbe potuto colpirlo e fargli non poco male.

“Ragazzi ho girato l’angolo stavo camminando e ho visto questo cadere” ha esordito il vincitore di Alfonso Signorini nelle Instagram Stories, trovate il video in fondo all’articolo, mostrando l’oggetto che è letteralmente caduto dal cielo. “Cioè io passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto“ ha proseguito preoccupato, ma fortunatamente Zorzi non è stato colpito dal viso. Tant’è che in maniera del tutto ironica ha aggiunto: “Tiè non toccava a me” strappando, nella sfiorata tragedia, un sorriso a tutti i suoi fedeli sostenitori che preoccupati hanno ascoltato la sua inaspettata testimonianza.

L’episodio per fortuna si è rivelato essere soltanto un grande spavento per Tommaso Zorzi, ma come si è soliti dire tutto è bene ciò che finisce bene. La giovane promessa della tv italiana non si è fatto male ed è questo quello che dopo di tutto conta di più.