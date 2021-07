Antonella Elia, bomba sul GF Vip | Il gesto dei Maneskin | Gemma Galgani disavventura

Antonella Elia ha sganciato la bomba sul GF Vip e Gemma Galgani dopo Uomini e Donne è stata protagonista di una strana disavventura.

Antonella Elia ha ricoperto il ruolo di opinionista nella passata edizione del Grande Fratello Vip scatenando non poche polemiche. Tant’è che Mediaset ha deciso di non riconfermarla per la prossima stagione, scegliendo di puntare su due nuovi nomi, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L’ex opinionista, però, ha deciso di rompere il silenzio e durante l’intervista rilasciata a Belve ha rivelato uno strano retroscena mai raccontato prima d’ora.

Dopo Antonella Elia, passiamo a Gemma Galgani. L’indiscussa protagonista di Uomini e Donne è stata protagonista di una bizzarra disavventura, restando bloccata in ascensore. La sua reazione a tale episodio è stata piuttosto particolare. Avreste reagito anche voi in questo modo?

Passiamo poi a due coppie. La prima è quella formata da Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani. Il vincitore del reality show di canale 5 si è lasciato andare ad una dolce dedica social quando il fidanzato non era con lui. Mentre Sangiovanni ha rotto il silenzio sulla sua relazione con Giulia Stabile, rivelando che nonostante tutto è pronto a rinunciare ai suoi spazi per il suo amore, visto che i due non riescano a trascorrere così tanto tempo insieme a causa dei rispetti impegni lavorativi.

Equal rights for the LGBTQIA+ community 🏳️‍🌈.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG 💜 pic.twitter.com/dmbFukYQEK

— ManeskinOfficial (@thisismaneskin) June 26, 2021