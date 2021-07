Come ha reagito Stefano De Martino di fronte alla nascita di Luna Marì, figlia dell’ex Belen Rodriguez e di Antonino Spinalbese? La verità sui social.

Come ha reagisto Stefano De Martino di fronte alla notizia della nascita di Luna Marì, figlia dell’ex moglie Belen Rodriguez e del suo compagno Antonino Spinalbese? E’ questa la domanda più gettonata sui social dopo l’annuncio da parte della showgirl argentina della nascita della sua secondogenita.

Dopo aver vissuto gli ultimi mesi di gravidanza insieme alla sua famiglia tenendosi lontana dai social, Belen, dopo aver visto il viso della sua bambina e averla tenuta per la prima volta tra le braccia, ha pubblicato la prima foto della sua principessa mostrando ai fans il suo piedino. Grande gioia per la Rodriguez e la sua famiglia, ma qual è stata la reazione di Stefano De Martino? Andiamo a scoprire tutto.

Stefano De Martino: il silenzio social dopo la nascita di Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese

Silenzio assoluto da parte di Stefano De Martino di fronte alla notizia della nascita di Luna Marì Spinalbese, la secondogenita dell’ex moglie Belen Rodriguez. Il conduttore napoletano, infatti, ha pubblicato solo due foto relative al suo pranzo. Nella prima ci sono pomodori e acciughe mentre nella seconda della mozzarella.

LEGGI ANCHE –> Antonino Spinalbese, proposta proibita prima della nascita di Luna Marìe. La reazione di Belen

Stefano preferisce non commentare il momento magico che sta vivendo Belen Rodriguez. Da quando il matrimonio è finito, il conduttore napoletano ha scelto di non rilasciare dichiarazioni in merito alla sua vita privata. Una scelta che sta portando avanti anche il giorno della nascita di Luna Marì che è stata accolta con grande gioia anche da zia Cecilia Rodriguez che non vedeva l’ora che nascesse.

LEGGI ANCHE –> Antonino Spinalbese, chi è il fidanzato di Belen: età, altezza, carriera

Tra Stefano e Belen, in ogni caso, i rapporti sono buono come hanno spiegato più volte entrambi. Santiago, frutto del loro amore, li unirà per sempre anche se il futuro di Belen è con Antonino Spinalbese, entrato nella sua vita un anno fa e con cui ha coronato il sogno di diventare mamma per la seconda volta.