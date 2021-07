Zigomi alti e pronunciati: il segreto per crearli con il makeup!

Zigomi alti e sporgenti. Scopriamo come costruirli otticamente con il makeup. Quali prodotti utilizzare e come applicarli.

Avere zigomi alti, belli pieni e sporgenti è un ‘must’ al quale nemmeno le ragazze giovanissime vogliono rinunciare e sono molte le donne, ma anche gli uomini, che ricorrono alla mano del chirurgo per sottoporsi a trattamenti a base di filler che regalano a questa parte del viso volume ma a volte un effetto un poco troppo artificiale, soprattutto se si esagera nel numero di trattamenti.

Per tutte coloro non amano ricorrere ad interventi invasivi ma desiderano scolpire l’ovale del proprio viso con zigomi alti e sporgenti, il makeup rappresenta la soluzione giusta e a portata di beauty.

Zigomi alti e sporgenti: perché sono un particolare del viso molto desiderato

Lo zigomo alto e sporgente è un particolare molto apprezzato e desiderato del volto di una donna, questo perché conferisce all’ovale del viso un lineamento molto femminile e tende a scolpire il viso in modo naturale.

Chi ha uno zigomo alto per natura di solito ha una mascella che lo equilibra e che enfatizza anche la bocca in modo perfetto, insomma regala il classico volto da principessa, quello che ogni donna vorrebbe avere, soprattutto se il passare degli anni, ha lasciato spazio alla forza di gravità facendo rilassare tutti i lineamenti del volto.

Zigomi alti e pronunciati: ecco come crearli con il makeup giusto

Il potere del makeup trova la sua massima espressione nella tecnica del contouring, tecnica chiave anche per creare l’illusione ottica di zigomi più pronunciati.

Creare delle ombre sul volto alternate a punti luce, riuscirà a scolpire i lineamenti come quelli degli zigomi ma anche del naso, degli occhi e perfino della bocca.

Nel caso degli zigomi, si dovrà lavorare sull’osso zigomatico mettendolo in evidenza attraverso delle ombre scure, poste al di sotto di esso e rimpolpando otticamente la parte alta dello zigomo attraverso l’applicazione di blush ed illuminanti.

Zigomi alti: i prodotti makeup perfetti per realizzare il contouring makeup

Per eseguire il contouring degli zigomi e creare l’illusione di averli alti e belli pieni, si dovranno utilizzare dei prodotti di makeup perfetti per questa tecnica.

L’ombra da creare sarà scura e si potranno utilizzare prodotti specifici in stick, in crema o anche terre abbronzanti dal sottotono freddo o prodotti per il contouring in polvere. In commercio esistono delle palette complete di tutti le tonalità adattabili alle varie tipologie di incarnato.

Zigomi alti e pronunciati: il video tutorial per imparare a crearli con il makeup

La bravissima truccatrice e beauty blogger Ambra Raza ‘Osservatricescaltra’ ci accompagna nell’esecuzione di un makeup perfetto per ottenere l’illusione ottica di zigomi alti e ben pronunciati, non vi resta che seguirla passo dopo passo.