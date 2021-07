Pensavi che durante il ciclo la gravidanza fosse scongiurata? E invece no: scopri perché è possibile rimanere incinta anche durante il ciclo.

Una differenza sottile ma importante, quella tra impossibile e estremamente raro: rimanere incinta durante il ciclo è estremamente raro ma non impossibile.

Spesso si ritiene erroneamente che durante quei giorni del mese una gravidanza non sia contemplabile ma invece le cose sembrano non stare affatto così. Come è possibile? Ve lo spieghiamo oggi con l’aiuto di una “ginecologa per amica”, alias la dottoressa Chiara Di Pietro, che in un video su TikTok spiega come sia in effetti possibile rimanere incinte consumando un rapporto durante il ciclo mestruale.

Proviamo allora a comprendere meglio insieme.

Perché posso rimanere incinta durante il ciclo?

Per comprendere come sia possibile rimanere incinta anche durante i giorni del ciclo occorre chiarirsi le idee innanzitutto su come funzioni l’ovulazione.

Il periodo in cui siamo maggiormente fertile, quello in cui una gravidanza è più probabile, non cade ogni mese nello stesso momento: si tratta di giornate che corrono da 4\5 giorni prima dell’ovulazione a 2\3 giorni dopo.

Inoltre non tutti sanno che una donna può avere una doppia ovulazione, cosa che rende ancor più imprevedibile la questione fertilità.

A ciò vanno poi aggiunto il fatture “sopravvivenza degli spermatozoi“. Questi possono vivere infatti fino a 5 giorni dopo il rapporto, fecondando dunque l’ovulo anche a una buona distanza di tempo.

Da tutto ciò si deduce come per una donna avere la matematica certezza di non essere fertile in un dato momento del mese sia a dir poco impossibile.

Anche durante i giorni del ciclo mestruale dunque, se non si è in cerca di una gravidanza, meglio prendere le dovute precauzioni quando si consuma un rapporto: usiamo dunque il preservativo, a meno che non stiamo già assumendo un contraccettivo ormonale come la pillola, il cerotto o l’anello.

Come dice la nostra Ginecologa per amica basta, insomma, usare sempre la testa. Sentiamo insieme che cosa ha da dirci sul tema.