Makeup da spiaggia: i prodotti ‘must have’ per un look a prova di sole

Il makeup da spiaggia, un modo per essere sempre impeccabili anche sotto il sole e durante un tuffo in mare. Scopriamo i prodotti per realizzarlo.

Se siete delle amanti del makeup non potrete certo rinunciare a truccare gli occhi o le labbra anche durante una giornata al mare. Niente di più femminile che concedersi un vezzo come un bel rossetto acceso magari abbinato al colore del vostro costume preferito o del vostro smalto.

Nonostante il grande caldo ed il contatto con l’acqua di mare, non si dovrà rinunciare al makeup neanche durante una bella giornata di relax, ecco quali prodotti non potranno mancare e come realizzare un trucco da spiaggia.

Makeup da spiaggia: ecco i prodotti che non possono mancare

Avete deciso di essere impeccabili anche sotto l’ombrellone? Allora per prima cosa acquistate una piccola pochette o borsetta termica dove tenere i prodotti di makeup al fresco!

Ma quali prodotti si potranno utilizzare al mare per rendere l’incarnato luminoso e fresco, lo sguardo magnetico e le labbra irresistibili?

Come truccare il viso in spiaggia

Se avete l’esigenza di dover coprire delle imperfezioni sul viso anche in spiaggia, potrete utilizzare i tanti prodotti resistenti all’acqua come i fondi compatti super satinati e dall’effetto coprente e abbronzante.

Sono diverse le case cosmetiche che ne producono non lesinando ovviamente nel fattore di protezione solare.

Potrete tamponare al mattino il fondo sul viso, avendo cura di scegliere la tonalità giusta per la pelle abbronzata e potrete sfoggiare un incarnato compatto per tutto il giorno.

Altri prodotti ‘must’ per un makeup viso da spiaggia, saranno l’illuminante ed il blush. In questo caso si potranno scegliere delle formulazioni liquide o in polvere pressata, questo perché resisteranno di più alle alte temperature.

Come truccare gli occhi in spiaggia

Se volete uno sguardo in primo piano anche al mare, basterà sostituire la vostra matita occhi, l’eyeliner e il mascara in versione waterproof ed essi resteranno impeccabili tutto il giorno anche dopo diversi bagni in mare.

Potrete scegliere di bordare l’occhio in modo semplice e sfumato oppure applicare una riga di eyeliner grafica e anche colorata. In ogni caso, il mascara non potrà mancare.

Come truccare le labbra in spiaggia

Le labbra si potranno vestire in due modi. Per un effetto naturale si potrà applicare un gloss lucido e magari colorato, ma questo dovrà essere riapplicato durante la giornata mentre se si desidera un risultato duraturo, la tinta labbra sarà il prodotto giusto. La si potrà scegliere nude, per esaltare la naturale bellezza del sorriso o colorata, per un tocco di glam anche sotto l’ombrellone!