Raffaella Carrà: i makeup iconici della regina della televisione italiana

Raffaella Carrà e i suoi makeup. La sua personalità unica e i tratti del trucco che l’hanno resa un icona di stile.

Raffaella Carrà ci ha lasciati e per tutti lo ha fatto troppo presto. Con lei se ne è andata una grande professionista, una donna magnifica dal cuore grande e dalla mente aperta, ma anche un’icona di stile che con i suoi look, studiati al dettaglio da chi le ha affidato il compito di rivoluzionare il costume degli italiani, è entrata nel cuore e nell’anima di milioni di donne che dopo di lei, hanno avuto il coraggio e la sfrontatezza di affrontare una cultura retrograda e fossilizzata, soprattutto nei confronti della figura femminile, mostrando gambe e ombelico, oggetto del desiderio e delle pudiche perversioni maschili dei tempi che furono.

Ma Raffaella è stata anche indossatrice di anni di storia del costume italiana e di makeup look all’avanguardia, capaci di enfatizzare la sua bellezza naturale, non snaturandola e rendendola sensuale in un modo dolce e raffinato.

I makeup di Raffaella Carrà: il suo stile elegantemente irriverente

La Carrà ha osato, ha prestato la sua immagine di giovane donna per lanciare dei messaggi profondi e lo ha fatto anche attraverso un lucidalabbra o delle ciglia finte. Il suo modo di muovere il volto, il suo caschetto dorato e i suoi sorrisi resteranno per sempre negli occhi e nel cuore di tutti noi.

Vogliamo ricordarla anche per la sua grande femminilità, spesa per il bene di tutti coloro incontrava, per i suoi sorrisi colorati ma per nulla contraffatti, che donava alla telecamera ma anche dietro le quinte.

Raffaella Carrà: i particolari che hanno reso i suoi makeup iconici

Erano gli anni ’70 quando una giovane Raffaella faceva la sua comparsa come showgirl nella televisione italiana, quella in bianco e nero. Quella ragazza era destinata a diventare una grande professionista e un sex symbol icona di stile fino ai giorni nostri.

I suoi makeup erano sempre caratterizzati da un incarnato luminoso e fresco, da labbra naturali e da occhi in primo piano, resi seducenti dallo stile dell’epoca che voleva bordature dell’occhio con eyeliner, forme allungate ed enfatizzate da ciglia finte. Era l’epoca del cut crease makeup, una tecnica in grado di enfatizzare lo sguardo e renderlo magnetico.

Tanti i makeup sfoggiati da Raffaella in passato, una donna che ha saputo mantenere il suo stile spogliandolo di qualche paillette mantenendolo unico e che resterà per sempre nel cuore di tutti noi come una stella che brillerà indimenticata.