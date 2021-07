Sopracciglia: gli errori da non commettere con il makeup

Truccare le sopracciglia non è sempre semplice. Ecco gli errori da non commettere con il makeup.

Le sopracciglia sono un particolare del viso di una donna che caratterizza il suo stile ma anche la sua immagine e per questo ogni giorno moltissime donne si rivolgono ad un’estetista professionista che le mantenga, le depili e le coccoli con trattamenti specifici.

Truccare le sopracciglia poi è un vero e proprio ‘must have’ della bellezza femminile e del makeup ma non sempre questa parte così importante del nostro viso viene truccata in modo corretto. Scopriamo i principali errori che si possono commettere quando si truccano le sopracciglia.

Sopracciglia: gli errori di makeup più frequenti da non commettere più!

Truccare le sopracciglia è un atto di grande importanza e delicatezza e non sempre viene fatto in modo corretto. Avere un arco sopraccigliare dalla forma perfetta per il proprio viso è un eccezionale modo per esaltare la naturale bellezza di una donna ma il potere del makeup se esercitato male, si può rivelare un’arma a doppio taglio! Scopriamo gli errori più frequenti.

1- Utilizzare la matita sbagliata

Molto spesso per truccare le sopracciglia si utilizza erroneamente la matita occhi, magari anche nera. Niente di più sbagliato! Questo tipo di matita infatti, risulta essere davvero troppo morbida e pigmentata per il trucco delle sopracciglia e l’effetto finale sarà del tutto artificiale e a brevissima durata.

2- Non sfumare

Le sopracciglia naturali non si presenteranno mai con un colore unico ma l’arco sopraccigliare parte dall’ interno del viso più rado per scurirsi nella sua curva centrale e tornare ad essere rado sul finale. Truccando le sopracciglia con un prodotto specifico si dovrebbero rispettare queste sfumature ottenendo un effetto super naturale.

3- Attenzione alle simmetrie

Le due sopracciglia non saranno mai identiche nella loro versione naturale ma nemmeno completamente diverse, per questo truccandole si dovrà valutare lo sguardo d’insieme cercando di rispettare almeno la stessa altezza e la stessa lunghezza dell’arco sopraccigliare. Esistono però dei consigli per disegnare delle sopracciglia perfette.

4- Truccarle con l’ombretto

L’ombretto non è un prodotto adatto al trucco delle sopracciglia perché di breve durata e dall’effetto davvero poco naturale. Se si preferisce un prodotto in polvere, esistono molte palette per sopracciglia che regalano la stessa praticità dell’ombretto nell’utilizzo ma senza dubbio una performance migliore.

5 – Truccarle con l’eyeliner

Anche l’eye liner non è un prodotto adatto al trucco delle sopracciglia anche se di color marrone. L’effetto finale sarebbe di cattivo gusto e molto artificiale. Anche in questo caso, se è il prodotto liquido che si preferisce, esistono dei prodotti specifici anche in penna per infoltire e delineare le sopracciglia.

6- Truccarle troppo fine o troppo grosse

Se la simmetria tra le due sopracciglia è importante, tracciare un arco sopraccigliare dalla forma naturale sarà fondamentale, per questo nessuna linea continua dal tratto molto fine e nessuna linea troppo grossa. Seguire la forma di quelle naturali sarà la scelta migliore.