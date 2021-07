Kate Middleton isolata: l’annuncio che scuote Buckingham Palace

Kate Middleton isolata, annullati tutti gli impegni reali della moglie del Principe William. L’annuncio scuote Buckingham Palace e gli inglesi.

L’annuncio su Kate Middleton sta scuotendo Buckingham Palace e tutti gli inglesi. La casa reale inglese continua ad occupare le prime pagine di tutti i giornali del mondo. Dopo il ritorno di Harry a Londra in occasione dell’omaggio a Lady Diana nel giorno del suo sessantesimo compleanno con una statua realizzata per ricordare la sua memoria, oggi, a salire nuovamente alla ribalta della cronaca è Kate Middleton.

La moglie del Principe William è diventata la protagonista delle ultime notizie riguardanti la casa reale inglese. In Inghilterra, i sudditi non nascondono la propria preoccupazione per la Duchessa di Cambridge.

Kate Middleton in isolamento: preoccupazione in Inghilterra

Come confermato da un suo portavoce, Kate Middleton, dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al covid, è attualmente in isolamento. La duchessa di Cambridge sta bene e non ha alcun sintomo, ma ha deciso di osservare la quarantena isolandosi dal resto della famiglia e rinunciando agli impegni ufficiali. La Duchessa, infatti, non ha partecipato alle celebrazioni per i 73 anni del Servizio Sanitario Nazionale dove è prevista la sola presenza del Principe William.

LEGGI ANCHE—>Il miracolo di Lady Diana: la Principessa è riuscita (di nuovo) dove molti avevano fallito

«La scorsa settimana, la Duchessa di Cambridge è entrata in contatto con una persona poi risultata positiva al Coronavirus. Sua Altezza Reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo scrupolosamente le linee guida del governo, con una quarantena domestica», ha spiegato un portavoce di Kensington Palace.

LEGGI ANCHE—>Kate Middleton | Il falso reportage e la rabbia della futura regina

Non si sa chi sia la persona positiva con cui la Duchessa di Cambridge è entrata in contatto e dove tale contatto sia avvenuto. Tuttavia, la moglie del Principe William potrebbe essere entrata in contatto con un positivo durante le sue recenti presenze a Wembley dove è stata due volte. In un’occasione, la Duchessa era presente a Wembley insieme al marito William e il figlio George. In Inghilterra, dunque, si attende la fine della quarantena della Duchessa.