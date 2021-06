Vuoi sfoggiare un look da ufficio colorato ma hai paura di sbagliare? Non preoccuparti: copiamo Cristina Parodi e proviamo ad inserire i colori nei nostri look più seri.

Quanti capi colorati hai nell’armadio? E quanti di questi usi tutti i giorni per i tuoi outfit a lavoro od in ufficio?

Diciamoci la verità: la risposta alla prima domanda è “tanti” mentre la risposta alla seconda domanda è… “molti di meno“!

Usare i colori sul luogo di lavoro, soprattutto quando sono accesi e particolari può essere molto complicato.

Non parliamo, poi, di usarli insieme: abbiamo sempre paura di sbagliare o di essere fuori posto!

Per fortuna, abbiamo trovato una soluzione: ci è bastato guardare Cristina Parodi!

Look da ufficio colorato: ecco come portare capi colorati a lavoro copiando il look di Cristina Parodi

Sei un amante dei colori e delle tinte brillanti ma quando vai in ufficio opti sempre per la stessa camicia bianca e la solita giacca grigia?

In estate vedi solo mille capi colorati nei negozi (e ne compri altrettanti) ed invidi chi può indossare un abitino colorato ed un paio di sandali?

Non preoccuparti, abbiamo la soluzione per te! Indossare un outfit colorato a lavoro, infatti, non è impossibile. Basta seguire alcune regole!

Oggi, copiando lo stile di Cristina Parodi, abbiamo pensato bene di proporti qualche soluzione per portare un poco di colore nei tuoi grigi (di nome e di fatto) look d’ufficio.

Certo: se il tuo lavoro prevede una divisa codificata c’è poco da fare! Se, invece, la tua divisa prevede alcuni capi base (e basic) e puoi spaziare un poco con accessori od altro allora il discorso si fa già diverso. Se, addirittura, puoi scegliere di vestirti come vuoi (stando solo attenta a non sembrare troppo casual) allora il gioco è (quasi) fatto.

Come vedi abbiamo deciso di prendere ispirazione da questo look che trovi nel post Instagram condiviso da Cristina Parodi qui sopra.

Cristina indossa un blazer fucsia brillante, abbinato ad un paio di scarpe basse ed una borsa azzurro carta da zucchero.

Il resto del suo look prevede un “classico” jeans a lavaggio scuro sommato ad una tee bianca.

Il look è praticamente perfetto: si capisce che è business e quindi un look di lavoro ma è colorato ed allegro. Insomma: copiarla, in questo caso, è un vero e proprio must!

Ma come puoi fare? Niente paura: abbiamo pensato noi a proporti qualche capo perfetto per te!

Copia il look da lavoro di Cristina Parodi: ecco come

Una volta capito che il look da ufficio colorato “si può fare!” e che per prendere ispirazione possiamo partire da Cristina Parodi dobbiamo solo capire… cosa comprare!

Non preoccuparti, ci siamo noi dalla tua parte!

Iniziamo analizzando (poco) il look nella sua interezza: la base (jeans e maglietta) è molto classica e puoi replicarla senza problemi.

Importantissimo, quindi, partire da capi semplici che sono universalmente considerati sempre “accettabili”. Magari invece dei jeans puoi indossare dei pantaloni neri o grigi e invece della maglietta usare una camicia: cambia pochissimo e puoi decidere a tua preferenza!

Passiamo poi agli accessori: sono loro a fare la differenza! Un blazer è fondamentale per l’ufficio e sceglierlo colorato potrebbe essere la scelta migliore se ami i colori.

Visto che di blazer abbiamo già parlato in passato (anche qui, per esempio, ti consigliavamo come abbinare quelli di tweed), abbiamo deciso di concentrarci di più su scarpe e borsa.

Sono loro gli accessori perfetti per portare colore anche negli outfit di lavoro più “scuri” e nelle divise più seriose!

La borsa, infatti, ti aiuterà nel tragitto casa-lavoro ad avere un look più coerente con i tuoi interessi e le scarpe sono quell’accessorio che è capace di rivoluzionare un outfit senza, per questo, diventare “troppo”.

Partiamo dalla borsa: quella che ti proponiamo nell’immagine qui sopra è di Guess e la trovi sul sito di Zalando cliccando su questo link.

Come vedi abbiamo scelto un colore acceso senza essere troppo “estivo” o casual: questo vuol dire che puoi riutilizzare la borsa spesso e che al lavoro è perfetta!

La borsa è capiente e comoda: insomma, è semplicemente quella giusta per te!

Per le scarpe, invece, noi ti consigliamo questo paio di ciabattine color carta da zucchero di Stradivarius. Le trovi su Zalando cliccando su questo link: sono perfette per l’estate, sia per il lavoro che per un aperitivo, di un colore semplicemente fantastico che si sposa bene sia con accessori in tinta, sia a contrasto come la borsa.

Insomma: non hai bisogno veramente di altro per il tuo look da ufficio colorato: cosa stai aspettando?