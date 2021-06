La fidanzata di Gaetano Castrovilli non è soltanto una delle bellissime wags della nazionale italiana di calcio: in passato ha fatto anche molto parlare di sé.

Nata nel 1995 in Toscana (e precisamente a Prato), Rachele Risaliti è una ragazza dalla tipica bellezza mediterranea: pelle dolcemente ambrata, occhi verdi, capelli castani.

Aggraziata ed elegante sulle molte passerelle che ha calcato nella sua carriera di modella, deve molto alla lunga pratica di ginnastica ritmica. Oggi, dopo essere diventata troppo grande per gareggiare, Rachele insegna questa disciplina a classi di bambine.

Il momento più alto della sua carriera finora è arrivato nel 2016, quando Rachele a soli 21 anni ha vinto l’ambitissima e prestigiosa Corona di Miss Italia, diventando la 77° ragazza a fregiarsi del titolo di più bella del Bel Paese.

Successivamente di Rachele si sono un po’ perse le tracce, ma la ragazza si è guadagnata l’attenzione della cronaca rosa quando è stata “beccata” insieme a un corteggiatore di Uomini e Donne che successivamente avrebbe fatto la storia del programma.

La fidanzata di Gaetano Castrovilli che per un po’ è stata al centro del gossip

Oggi porta orgogliosamente la maglietta della nazionale con il numero 7 e il nome del suo Gaetano, ma qualche tempo fa si vociferava che la bella ex miss Italia potesse essere la compagna di Giordano Mazzocchi.

I due erano stati immortalati insieme nel 2019, cioè quando la storia di Giordano con la bella e amatissima Nilufar Addati era ormai giunta al termine dopo un anno e mezzo di frequentazione.

Anche se all’epoca il gossip impazzò e si arrivò addirittura a vociferare che il motivo per cui Giordano e Nilufar si fossero lasciati fosse proprio l’avvenuta conoscenza di Giordano e Rachele. Con molta intelligenza e molta eleganza i due diretti interessati hanno evitato di rilasciare qualsiasi dichiarazione sulla natura della loro frequentazione. Ad ogni modo pare che non sia stato molto più che un’amicizia o un flirt, dal momento che poi Rachele e Giordano non si sono più fatti vedere insieme.

Ad ogni modo, da allora è passata molta acqua sotto i ponti e pare che Rachele oggi sia perfettamente felice accanto a un uomo che la ama e che ama posare con lei nelle (bellissime) fotografie che compaiono sul profilo ufficiale Instagram di Rachele.

Tra l’altro, contrariamente ad altri compagni di squadra, sembra che Gaetano non abbia alcun problema in merito al fatto che la sua ragazza faccia il mestiere di modella. Al contrario, i due hanno dimostrato di essere una coppia molto affiatata non soltanto nella vita, ma anche davanti all’obiettivo. A dimostrarlo sono questi quattro bellissimi scatti in bianco e nero che mettono in risalto l’amore (e il fisico!) di entrambi.

Con Gaetano Rachele si dedica a molte attività, dal momento che il suo passato da atleta le permette di stare al passo con i ritmi e le spericolatezze di Gaetano Castrovilli. A quanto pare entrambi sono appassionati di immersioni: eccoli in una divertente foto di coppia sottomarina.

Una curiosità: la relazione di Rachele con Gaetano non affatto il primo punto di contatto tra la ex Miss Italia e il mondo del calcio. Appena dopo la sua elezione i tifosi notarono che la ragazza assomiglia in maniera impressionante all’allenatore ed ex calciatore Antonio Conte, tanto che avrebbe potuto essere sua figlia! Naturalmente l’allenatore e la modella non hanno alcun legame familiare, ma la somiglianza è comunque impressionante!

Tornando alle cose serie: da qualche tempo oltre a Gaetano nella vita di Rachele Risaliti c’è un altro grande amore, molto più recente ma altrettanto intenso. Nel Marzo 2020, quindi nel pieno della prima ondata della Pandemia di Coronavirus, Rachele ha adottato un french bulldog a cui è stato dato il nome di Furia e che lo scorso marzo ha compiuto 1 anno.

Nome e Cognome: Rachele Risaliti

Data di Nascita: 1 Febbraio 1995

Segno Zodiacale: Acquario

Città di Nascita: Prato

Altezza: 1,77 m

Instagram: @rachele_risaliti