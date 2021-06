Sabrina Ghio dopo l’operazione: la foto straziante, ecco come sta

Sabrina Ghio dopo aver rivelato la malattia, arriva l’operazione: ecco com’è andata e come sta oggi l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex ballerina di Amici

Sabrina Ghio trentasei anni, poco tempo fa si era immortalata in una foto che la ritraeva nel letto della clinica in cui è stata sottoposta ad un intervento. “Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata con la paura nelle vene e le dita incrociate, sperando che vada tutto bene!”, è la didascalia a corredo.

LEGGI ANCHE –> Sabrina Ghio: sessione di glutei amatoriali con i fazzoletti di carta

Adesso Sabrina quell’operazione l’ha fatta e ha condiviso un’ulteriore scatto sul suo letto d’ospedale. Vediamola insieme.

Sabrina Ghio, la foto post operazione insieme al fidanzato

Sabrina, legata al fidanzato Carlo Negri dopo esser stata rifiutata dalla sua ‘scelta’ Nicolò Raniolo nel dating show di Canale 5, è mamma di Penelope, nata nel 2013 dal matrimonio con l’immobiliarista Federico Manzolli. Proprio il fidanzato si mostra insieme a lei nello scatto pubblicato sul profilo Instagram dell’influencer, in cui lei scrive:

“Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi… ❤️

Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene ! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo!

Tornerò presto da voi… “

Tanti i commenti dei fan e degli amici e amiche dell’ex tronista di Uomini e Donne, tra cui anche quello di Sandra Milo: “Sabrina, ti sono vicina con tutto l’affetto di cui sono capace e ti faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione. Sono certa che, circondata dall’affetto delle persone che ti amano, la ripresa sarà più rapida. Un abbraccio grande, bimba bella!”

Tra i commenti di pronta guarigione e i cuori di supporto, molte anche le domande e le richieste, soprattutto dei fan: che è successo? Questo ancora non lo sappiamo, ma da quel che aveva dichiarato precedentemente si tratta di una malattia non molto bella: