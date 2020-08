Sabrina Ghio: sessione di glutei amatoriali con i fazzoletti di carta

Il fisico mozzafiato di Sabrina Ghio è frutto di anni e anni di danza. L’ex ballerina di Amici ci propone una sessione di glutei amatoriali da fare con due semplici fazzoletti di carta.

Anni e anni di danza sono il risultato di un corpo scolpito come quello di Sabrina Ghio. L’ex ballerina di Amici, nonostante siano passati ormai diversi anni dalla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, era la stagione 2003-2004, sfoggia ancora forme perfette.

Oltre alla danza, la Ghio si tiene in forma con il fitness. Su Instagram l’ex ballerina propone infatti diversi esercizi ai suoi followers. Uno spunto per tutti coloro che vogliono allenarsi anche a casa.

In questo caso la bionda showgirl ci offrirà una sessione di glutei amatoriali. Quattro semplici esercizi da fare utilizzando due semplicissimi fazzoletti di carta. Scopriamo di più nel video.

Gli esercizi di Sabrina Ghio per i glutei da fare aiutandosi con i fazzoletti di carta

Sabrina Ghio che di recente ha festeggiato il suo 35esimo compleanno in barca al largo dell’isola di Ponza, insieme alla sua famiglia, sua figlia Penelope e il fidanzato Carlo Negri e agli amici, mostra un fisico davvero invidiabile.

L’ex ballerina di Amici che nel 2017 prese parte anche a Uomini e Donne dove ricevette un no dal corteggiatore Nicolò Raniolo, si tiene in forma grazie a dure sedute di workout.

In questo video ci mostra come eseguire una sessione di glutei amatoriali. Quattro esercizi semplicissimi da fare anche nel salotto di casa o in terrazza con l’aiuto di due fazzoletti di carta, che serviranno a far scivolare i piedi. Scopriamoli insieme.

1) Il primo esercizio consiste in 3 serie di affondi da 15 ripetizioni a gambe alternate. Con un fazzoletto posto sotto a ciascun piede si scende prima con una gamba e poi con l’altra. Il consiglio è di mantenere ben saldi gli addominali mentre si esegue l’esercizio.

2) Nel secondo esercizio, sempre con i fazzoletti posti sotto alle piante dei piedi si scende anziché dietro, lateralmente alternando le gambe. Sempre 15 ripetizioni per 3 volte.

3) Nel terzo esercizio si piegano le gambe andando quasi in posizione di squat e si aprono le gambe alternandole. I soliti fazzoletti sotto ai piedi permettono di farli scivolare più agevolmente mentre si esegue il lavoro. Le ripetizioni sono 15 per 3 volte.

4) Nel quarto esercizio stese a terra in posizione supina con i glutei staccati da terra si portano in maniera alternata le gambe avanti e indietro. Sempre 3 serie stavolta per 20 ripetizioni.

Ed ecco i risultati del duro lavoro. Il corpo di Sabrina Ghio evidenzia curve perfette. Un fisico scolpito che la bella 35enne mostra giustamente con orgoglio.