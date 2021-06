Uomini e Donne, Jessica Antonini sbugiardata. Signoretti pubblica tutto: “Basta chiacchiere!”

L’ex tronista di Uomini e Donne è stata sbugiardata da Signoretti, che ha pubblicato l’audio in cui rivela che Davide Lorusso è gay.

Uomini e Donne, durante il corso dell’ultima stagione andata in onda, aveva fatto scattare l’amore tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. La loro relazione, purtroppo, non è andata avanti come sperato e intervistata dai microfoni di Nuovo, l’ex tronista aveva rivelato i motivi per cui avrebbero scelto di dirsi addio, ammettendo che secondo il suo parere Davide fosse in realtà omosessuale e che non sia ancora riuscito ad accetterlo.

Non appena la copertina del settimanale, contenente queste dichiarazioni, è stata rivelata in rete, la Antonini ha subito preso le distanze, affermando di non aver mai detto una cosa del genere e che semplicemente i giornalisti si inventano titoloni per attirare maggiormente l’attenzione dei propri lettori. Riccardo Signoretti, direttore del settimanale, però non ci sta a far passare una certa immagine del suo giornale e per questo motivo ha deciso di pubblicare l’audio in che Jessica ammette tutto.

Riccardo Signoretti ha sbugiardato Jessica Antonini di Uomini e Donne, pubblicando gli audio in cui afferma tutto quello che è stato riportato nel titolo scelto per la sua intervista.

Riccardo Signoretti smaschera Jessica di Uomini e Donne: l’audio che prova tutto

Riccardo Signoretti non ci sta di passare come colui che sceglie di inventare titoloni per dare una maggiore visibilità ai suoi lavori, per questo motivo ha scelto di pubblicare online ogni cosa rivelando agli utenti della rete qual è la realtà dei fatti, che sembrerebbe essere ben lontana da quanto dichiarato in realtà dall’ex tronista di Uomini e Donne.

“Perché secondo me Davide dentro di lui è gay“ confida lei al giornalista di Signoretti, che nelle scorse ore ha anche spoilerato il cast del GF Vip 2021. “Non lo sa e non lo capirà adesso” ha aggiunto. “Ho provato a rassicurarlo e dirgli che, se così fosse, non ci vedrei niente di male anche perché tutti quelli che mi stanno intorno sono gay. Però ecco.. sì. Ho detto che questa cosa mi ha messo tanto in difficoltà perché comunque io mi faccio i km…” conclude così la registrazione, in cui si dimostra che nessun titolone è stato inventato, ma che chi si è occupato dell’intervista ha semplicemente trascritto quello che lei aveva dichiarato.

Jessica Antonini, almeno per il momento, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito, ma non si esclude che scelga di farlo in un secondo momento visto che lei ci aveva tenuto a prendere le distanze dal titolo che il settimanale aveva scelto di adottare per la sua intervista.