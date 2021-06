Grande Fratello Vip boom: dopo Tommaso Zorzi, arriva l’ex fidanzato padre di una bambina

Il Grande Fratello Vip 2021 sembrerebbe avere un cast di tutto rispetto. Dopo Zorzi, arriva il suo ex, padre di una bellissima bambina.

Il Grande Fratello Vip ha salutato il pubblico del piccolo schermo a marzo, ma a settembre è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un cast nuovo di zecca e con nuovi opinionisti, al timone del programma resta sempre Alfonso Signorini che condurrà per la terza edizione consecutiva lo show di successo di canale 5.

In questi mesi il direttore di Chi, insieme al suo team di autori, sta studiando il cast che andrà ad abitare per i prossimi mesi la casa più spiata d’Italia e in rete non mancano le prime indiscrezioni. A spifferarle in rete è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che sul suo profilo Instagram ha rivelato un bel po’ di concorrenti che dovrebbero fare il loro ingresso nella casa. Il primo è l’ex Tommaso di Zorzi!

“Il “papà più bello d’Italia”, Manuel Zardetto, ex di Tommaso Zorzi e padre di una bimba, verso il Grande fratello vip” scrive il direttore di Nuovo e non solo, perché ha rivelato anche altri potenziali nomi di questa sesta edizione del reality shoe di canale 5.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Signoretti spiffera il cast di Signorini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

Oltre all’ex fidanzato di Tommaso Zorzi, Riccardo Signoretti ha rivelato alcuni nomi che potrebbero far parte del cast del GF Vip 2021. Tra questi ci sarebbero Maria Monsè, da anni ormai ospite dei salotti televisivi di Barbara d’Urso, tra l’altro la conduttrice ha deciso di denunciare il suo stalker, e Francesca Cipriani, anche lei storica protagonista di Pomeriggio 5, che dovrebbe ricevere una proposta in diretta dal suo fidanzato.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip 2021, che colpo: in casa arriva la figlia famosa più discussa?

“Francesca Cipriani e Maria Monsè verso il Grande fratello vip” ha esordito il direttore di Nuovo su un post su Instagram, che trovate in fondo a questo articolo, per poi sbilanciarsi anche su altri nomi. “Proseguono le trattative con una bizzarra cantante che però chiede di restare nella Casa non più di tre settimane e con l’ex di una concorrente dell’ultima edizione“ prosegue Signoretti sul post in questione. “Lui – un bello stagionato – ha saggiamente rifiutato di fare l’opinionista ma potrebbe entrare da concorrente” ha concluso per poi aggiungere un ultimo dettaglio su Francesca: “La Cipriani dovrebbe ricevere la proposta di nozze in diretta dal fidanzato”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

Chi sono i due nomi misteriosi a cui il direttore fa riferimento? Sulla cantante si potrebbe azzardare il nome di Arisa, reduce dall’esperienza come insegnante ad Amici di Maria De Filippi, che è stata ospite della scorsa edizione e su cui Alfonso Signorini sembrerebbe aver messo gli occhi. Difficile, invece, decifrare l’ex compagno della concorrente della passata edizione, visto l’alto numero di vippone che hanno abitato la casa più spiata d’Italia negli scorsi mesi, ma non ci resta che attendere per scoprire qualche dettaglio in più.