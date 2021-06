Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, è polemica: il gesto che non avrebbero dovuto fare

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo l’Isola dei Famosi sono finiti al centro della polemica. Il video ha diviso il popolo della rete.

Ignazio Moser, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, e Cecilia Rodriguez sono finiti al centro della polemica. La loro vita sentimentale, è bene precisare, nulla a che fare con la discussione nata sul web che li riguarda, ma piuttosto fa riferimento ad una loro recente scelta.

I due, infatti, hanno scelto di prendere parte ad una festa. Probabilmente il tutto è avvenuto in un locale, in quanto, come potete notare dal video pubblicato in fondo a questo articolo, non manca il dj e tutti ballano senza essere distanziati e tanto meno senza l’utilizzo della mascherina. Gli utenti della rete non hanno apprezzato il gesto di Cecilia e Ignazio, considerato il difficile periodo che il mondo intera sta vivendo in questi mesi e che le discoteche non hanno ancora avuto il permesso di poter riaprire dopo quasi un anno dalla chiusura.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono al centro della polemica e che loro c’è anche un personaggi molto noto, che ha trovato il successo prendendo parte qualche anno fa a Uomini e Donne.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser organizzano ad una festa dopo l’Isola

Ignazio Moser non ha partecipato all’evento, che ha indignato gli utenti della rete, soltanto con la sorella minore di Belen Rodriguez, nonché sua compagna da anni ormai, ma anche con uno dei suoi più cari amici. Ovviamente stiamo parlando di Andrea Damante che pare sia stato convocato per svolgere il suo lavoro da dj, in quanto i due nelle clip pubblicate sui rispettivi profili Instagram appaiono divertiti e spensierati mentre ballano insieme.

I video pubblicati sui social però non hanno fatto impazzire, come anticipato, gli utenti della rete in quanto ritengono che quanto è stato fatto sia quasi irrispettoso nei confronti di tutte quelle persone che hanno sempre rispettato le regole al fine di evitare che i contagi si estendessero a macchia d’olio. Certo, l’evento a cui hanno preso parte Ignazio e Cecilia non è un party privato, quindi evidentemente chi ha organizzato il tutto sembrerebbe aver ricevuto tutti i permessi del caso, ma gli utenti della rete hanno comunque storto il naso di fronte ai video postati sul noto social fotografico, non mancando nel criticare la coppia per il gesto fatto.

Ignazio Moser, che di recente ha ricevuto una bellissima dedica da Andrea Cerioli, Cecilia Rodriguez e Andrea Damante almeno per il momento hanno preferito non replicare di fronte alla polemica che li ha visti protagonisti, ma non è detto che non scelgano di farlo in seguito.