Scoppia il caso a Temptation Island 2021: una delle sei coppie concorrenti non sarebbe realmente fidanzata. La clamorosa segnalazione.

La nuova edizione di Temptation Island comincerà ufficialmente mercoledì 30 giugno, ma scoppia già il caso. Secondo una segnalazione spuntata sul web e riportata da Deianira Marzano la quale, tuttavia, ha espresso perplessità, una delle coppie che, per 21 giorni, metterà alla prova il proprio rapporto, non sarebbe realmente fidanzata.

La segnalazione ha già fatto il giro del web, ma sarà vero? Tra le sei coppie già presentate al pubblico, c’è davvero qualcuno che non è realmente fidanzato come si vocifera sul web?

Temptation Island 2021: la segnalazione su Floriana e Federico

La coppia di Temptation Island 2021 sulla quale si è abbattuta la segnalazione è quella formata da Floriana e Federico. Nel video di presentazione pubblicato sia sulla pagina Instagram del programma condotto da Filippo Bisciglia che su Witty Tv, la coppia spiega di essere fidanzata da due anni.

“Io sono Floriana, ho 21 anni e vengo da Palermo e sono fidanzata con Federico da due anni. All’inizio andava tutto bene, poi dopo un po’ ha smesso di corteggiarmi rispetto a come faceva all’inizio e diciamo anche a darmi un po’ per scontata. Voglio capire se lui è realmente innamorato di me o se sta con me soltanto per una questione di abitudine” ha spiegato lei nel video di presentazione.



La risposta di Federico è stata la seguente: “Non faccio più quello che facevo prima. Dico ‘ormai è mia e non me la leva più nessuno’. Affronterò questa esperienza mettendomi in gioco al 100%. Vado lì e quello che succede succede“.

Una coppia in linea con quelle che, nelle precedenti edizioni, hanno partecipato a Temptation Island, ma sul web è spuntata una segnalazione secondo cui Floriana e Federico non sarebbero realmente fidanzati.

“Ragazzi ma non sono una coppia: io lui lo conosco ed è super single” scrive l’utente come ha fatto notare Deianira Marzano. Per il momento di tratta di un commento a cui nessuno ha dato molto peso, compresa la stessa Deianira. Floriana e Federico, dunque, sono pronti a regalare nuove emozioni al pubblico di canale 5. Riusciranno a superare tutte le tentazioni del villaggio?