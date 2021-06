Crema dopo sole: ecco come scegliere quella perfetta per ogni tipologia di pelle

By

La crema dopo sole, uno step della beauty routine estiva da non sottovalutare. Ecco come scegliere quella perfetta per le diverse tipologie di pelle.

La tintarella è un ‘must’ di stagione che caratterizza la bellezza di donne e uomini in modo molto particolare. Avere un’ abbronzatura dorata è un obiettivo che accomuna molte donne e in alcuni casi, la ricerca spasmodica della pelle abbronzata, nasconde sedute di lampade abbronzanti o anche di spiaggia nelle ore più calde della giornata.

L’utilizzo di una crema dopo sole sarà indispensabile per ripristinare il film idrolipidico della pelle, lenire eventuali arrossamenti e soprattutto idratare in modo profondo l’epidermide che sottoposta all’azione del sole, del mare, della salsedine e del cloro, avrà bisogno di essere coccolata e nutrita in modo specifico.

Crema dopo sole: il prodotto giusto per ogni tipologia di pelle

La crema dopo sole deve andare a trattare l’epidermide dopo l’esposizione solare che rappresenta sempre uno stress per la nostra pelle e proprio per questo dovrebbe rispondere a specifiche necessità come l’idratazione, il nutrimento o il ripristino del suo stato di salute. Vediamo nello specifico quale tipologia di crema dopo sole è indicata per ogni tipologia di pelle.

Crema dopo sole per la pelle irritata

Se si ha la pelle irritata in seguito ad un’esposizione scellerata ai raggi solari un dopo sole a base di aloe vera e altre sostanze con proprietà lenitive come la calendula sarà l’ideale.

Crema dopo sole per pelle secca

Se la pelle si presenta secca dopo l’esposizione al sole, necessiterà di idratazione profonda e saranno pefette tutte le creme arricchite con sostanze dal potere restituente come acido ialuronico e e oli vegetali come quello di argan o di mandorle dolci. La pelle secca infatti necessita di una beauty routine specifica ogni giorno.

Crema dopo sole per la pelle matura

La pelle matura esposta al sole necessita di un’idratazione profonda ma anche di molto nutrimento per questo dopo l’esposizione al sole potrebbe essere indicata l’applicazione di una lozione molto ricca o anche direttamente di un burro vegetale come quello di karitè o di cocco.

Crema dopo sole fai da te: la ricetta idratante nutriente e lenitiva

Se cercate la crema dopo sole perfetta per ogni necessità della pelle, ecco una ricetta per prepararne una in casa. Una ricetta tutta naturale e ricca di sostanze idratanti, nutrienti e lenitive e rinfrescanti, creata dalla naturopata e beauty blogger Martina Rodini.

