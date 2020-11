Pelle secca gambe: cause, trattamenti, rimedi naturali e fai da te

La pelle secca può colpire anche le gambe. Scopriamo quali possono essere le cause, quali sono i migliori trattamenti, i rimedi naturali e le ricette di bellezza fai da te.

Le gambe, durante la stagione estiva sempre in primo piano abbronzate e super idratate e l’inverno? Dimenticate sotto i leggings rigorosamente disidratate mentre dovrebbero essere curate e oggetto di una beauty routine quotidiana come tutto il resto del corpo.

Scopriamo quali possono essere le cause della pelle secca sulle gambe, quali sono i migliori trattamenti, i rimedi naturali per trattarla e delle ricette di bellezza fai da te da non perdere assulutamente.

Pelle secca gambe: quali possono essere le cause

Come per la pelle secca in generale, anche la pelle secca della gambe può essere causata di diverse motivazioni. La disidratazione dell’epidermide infatti può avere cause esterne ma anche relative alle abitudini di vita.

La scarda idratazione attraverso l’alimentazione sana e l’apporto di acqua durante il giorno può essere una delle cause della pelle secca alle gambe, come anche la presenza di particolari patologie e l’assunzione di alcuni farmaci ( queste eventualità andranno sempre valutate con il proprio medico curante).

I fattori ambientali come il freddo possono causare pelle secca alle gambe come in altre parti del corpo come anche l’utilizzo di prodotti detergenti molto aggressivi. Un altro motivo per cui la pelle delle gambe può apparire secca è la depilazione che se eseguita con il rasoio può sottoporre l’epidermide ad un forte stress.

Pelle secca gambe: quali sono i migliori trattamenti

Le gambe andrebbero trattate ogni giorno con prodotti specifici che le rendano sempre lisce, vellutate ed idratate. Perfette tutte le creme corpo da utilizzare dopo la doccia, soprattutto quelle specifiche per la gambe ricche di sostanze benefiche per riattivare la circolazione e dare una sferzata di leggerezza a questa parte del corpo sottoposta a continuo stress.

Ottimi tutti gli scrub esfolianti che servono ad eliminare lo strato di cellule morte e a rendere la pelle morbida e molto recettiva ai trattamenti nutrienti ed idratanti. Anche le acque termali possono essere un eccezionale trattamento di bellezza per le gambe, possono essere vaporizzate sulle gambe e lasciate assorbire appena dopo la doccia e prima dell’applicazione della crema idratante.

Pelle secca gambe: quali sono i migliori rimedi naturali per trattarla

La pelle delle gambe può trovare molto giovamento nei trattamenti a base di rimedi naturali, soprattutto dall’utilizzo di oli e burri vegetali ma anche dai bendaggi a base di fanghi ricchi di oli essenziali e dagli esfolianti.

Applicare ogni giorno dopo la doccia un olio vegetale sulla pelle ancora bagnata, sarà un trattamento di bellezza molto semplice, economico ma che regalerà risultati eccellenti. La pelle infatti risulterà idratata e luminosa.

Perfetti l’olio di mandorle dolci, di argan, di jojoba, di cocco, di avocado e anche di rosa mosqueta.

Anche gli oli essenziali rappresentano una fonte di grande benessere per le gambe in generale e per la pelle. Aggiungere qualche goccia di olio essenziale di menta, di arancio amaro oppure la miscela di 31 oli essenziali alla crema idratante o all’olio vegetale utilizzati per idratare le gambe sarà davvero efficace.

Per quanto riguarda i burri vegetali, questi saranno ottimi si applicati sulla pelle umida, insistendo sulle ginocchia, la parte delle gambe che spesso risulta essere la più disidratata. Perfetti il burro di cocco, di mandorle, di avocado e di karité.

Pelle secca gambe: le migliori ricette di bellezza fai da te

Abbiamo selezionato per voi delle ricette di bellezza fai da te su come preparare dei trattamenti mirati per le gambe con degli ingredienti naturali e facilmente reperibili.

Sarà semplice prendersi cura della pelle delle gambe ogni giorno, soprattutto utilizzando i rimedi naturali perfetti per la pelle secca.