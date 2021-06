Non sai come fare per lavare bene il telo del tuo gazebo? Tranquilla, con questi trucchi avrai un risultato impeccabile in pochissimo tempo.

Non c’è nulla di più bello che godersi il terrazzo o il giardino di casa, in compagnia di parenti e amici. Chi ha la fortuna di avere spazi outdoor sufficientemente grandi, organizza spesso pranzi e cene. Ovviamente, bisogna pensare a come attrezzarli al meglio.

Per l’arredamento di giardini, balconi e terrazzi c’è l’imbarazzo della scelta! Ci sono tavoli, sedie, poltrone, panche e fioriere in diversi materiali. Tra tutti, il rattan sintetico (detto anche polyrattan), è quello che resiste meglio alle intemperie.

Ma se pensare al tipo di sedute è uno step importante, il passaggio successivo è la scelta di coperture idonee, per ripararsi da freddo, pioggia, vento e raggi solari. In tal senso giocano un ruolo chiave ombrelloni, pergolati, tende (anche a rullo) e gazebo.

Il gazebo è forse il complemento d’arredo più richiesto; è utilissimo e si integra perfettamente in un’area che magari può apparire spoglia. Quasi tutti i modelli sono composti da una struttura in metallo con base a terra e da un telo. Ed è proprio qui che viene il bello! Come si fa a pulire bene un telo sporco, magari bianco o color crema? Proviamo ad aiutarti, con alcuni consigli pratici.

Piccole astuzie per lavare bene il telo chiaro del gazebo

Quasi tutti i gazebo (inclusi quelli a braccio con installazione a parete) hanno un telo che funge da copertura. Di solito è in PVC e resiste bene agli agenti atmosferici. Per questo motivo sono i più richiesti sul mercato.

Come per qualsiasi altro complemento d’arredo, anche per il gazebo bisogna effettuare una pulizia periodica. Dobbiamo avere un occhio di riguardo proprio per il telo. Se è in poliestere/PVC, le tre caratteristiche sono durata, elevata resistenza e buona elasticità.

Ma vediamo ora cosa devi procurarti, prima di passare alla pulizia vera e propria.

Prepara tutto l’occorrente – Prima di pulire il gazebo. Ti serviranno: una spazzola a setole morbide, un detersivo delicato, dei panni in microfibra, dei guanti per proteggere le mani, un secchio e una scopa con manico lungo. Ovviamente il telo va smontato per essere lavato. Quindi usa una scala, fissandola bene per non cadere!

– Prima di pulire il gazebo. Ti serviranno: una spazzola a setole morbide, un detersivo delicato, dei panni in microfibra, dei guanti per proteggere le mani, un secchio e una scopa con manico lungo. Ovviamente il telo va smontato per essere lavato. Quindi usa una scala, fissandola bene per non cadere! Indossa degli occhiali protettivi – Per evitare che residui di detersivo, polvere e sporcizia finiscano accidentalmente negli occhi.

Per la pulizia, ecco quali sono gli step da seguire.

Usa la scopa – Per spazzolare tutta la superficie del telo in PVC. Devi togliere il grosso della polvere, ma anche residui di piante, fiori, escrementi di uccelli etc.

– Per spazzolare tutta la superficie del telo in PVC. Devi togliere il grosso della polvere, ma anche residui di piante, fiori, escrementi di uccelli etc. Riempi il secchio – Con acqua tiepida (max 30°) e del detersivo delicato. Non far fare molta schiuma!

– Con acqua tiepida (max 30°) e del detersivo delicato. Non far fare molta schiuma! Con un panno in microfibra imbevuto nella soluzione sopraindicata – Inizia a frizionare tutto il telo. Parti sempre dalla sommità per poi scendere lateralmente. Strofina delicatamente, con piccoli movimenti circolari.

– Inizia a frizionare tutto il telo. Parti sempre dalla sommità per poi scendere lateralmente. Strofina delicatamente, con piccoli movimenti circolari. Usa la spazzola – Per trattare le zone con macchie ostinate. Devi usarne una a setole morbide, per non compromettere il film protettivo impermeabile del telo.

Questi sono tutti i passaggi da seguire. Completa l’operazione con l’asciugatura. Ti consigliamo di sistemare il telo in un posto asciutto e ventilato. Alla fine sarà come nuovo, fidati di noi! Un’ultima cosa: puoi utilizzare questo metodo anche per lavare i teli di colori più sgargianti.