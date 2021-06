Belen Rodriguez verso la fine della gravidanza: spunta la prima foto di Luna Marì, bellissima come la mamma.

La showgirl e conduttrice argentina, Belen Rodriguez è pronta a diventare mamma bis. L’arrivo di Luna Marì, la sua prima figlia femmina e la prima con il compagno Antonio Spinalbese dovrebbe nascere a luglio.

Belen per l’occasione ha pubblicato alcuni scatti inediti dell’ecografia della piccola in cui sono molto visibili i lineamenti che avrà la bambina. Vediamo insieme la foto.

Luna Marì deve ancora nascere ma è già bellissima come la mamma Belen

Belen Rodriguez è innamoratissima del suo Antonio Spinalbese e lo ama dimostrare sui social. Ormai la coppia è pronta ad accogliere a braccia aperte la piccola, Belen è infatti ormai arrivata alla 36esima settimana di gravidanza e il parto è sempre più vicino.

Lei, Antonino Spinalbese, Santiago e tutti i suoi fan non aspettano altro che veder nascere la piccola Luna Marì. In attesa di vederla subito dopo la venuta alla luce, la modella argentina ha comunque voluto mostrarla facendo vedere un’immagine tanto suggestiva quanto bella. Non si sa con esattezza quando verrà al mondo, ma ormai si pensa che sia quasi una questione di giorni o poche settimane, dovrebbe dunque arrivare nei primi di luglio.

Belen Rodriguez ha voluto fare un bellissimo regalo ai suoi follower di Instagram, postando la prima immagine inedita della piccola Luna Marì. Ovviamente si tratta di un’ecografia in 3D, che ha permesso però di far vedere tutti i lineamenti della futura nascitura.

La piccola è stata ripresa mentre è a testa in giù e si possono scorgere il volto e altri tratti estetici come le orecchie e le forme di mani e piedi, talaltro nell’ecografia sembra che la piccola stia tenendo qualcosa in mano. Un immagine suggestiva che vale più di mille parole. Belen non è stata l’unica a condividere questa ecografia in 3D della sua prole. Prima di lei anche Chiara Ferragni aveva condiviso le ecografie di Leone e Vittoria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ma tornando a Belen, la showgirl e conduttrice ha scritto che è arrivata alla 36esima settimana e da questa istantanea si comprende quanto stia fremendo, affinché possa arrivare il giorno del parto e vedere finalmente il frutto del suo amore con Antonio Spinalbese.