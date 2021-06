Grande Fratello Vip 2021, che colpo: in casa arriva la figlia famosa più discussa?

Il cast del Grande Fratello Vip 2021 sembra essere davvero una bomba. Ecco su chi avrebbe messo gli occhi Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip, salvo imprevisti che ormai sembrano essere all’ordine del giorno, dovrebbe fare il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani durante i primi giorni di settembre. Per questo motivo Alfonso Signorini e i suoi autori stanno lavorando per mettere su un cast che non faccia rimpiangere ai telespettatori i due che li hanno preceduti e che sono subito entrati nel cuore di milioni di telespettatori.

Anche questa volta, almeno dalle indiscrezioni che stanno trapelando in rete, le premesse per una buona edizione sembrerebbero esserci tutte. In quanto il portale Whoopsee, la famiglia di una famosa coppia, ormai scoppiata da anni, molto discussa sarebbe pronta a varcare la soglia rossa e siamo sicuri che se questo dovesse accadere, ne vedremo davvero delle belle. Pronti a scoprire tutte le news e indiscrezioni sul cast del Grande Fratello Vip 2021?

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini segna l’ennesimo colpaccio?

Secondo quanto rivelato dal portale, oltre al fortissimo nome nel cast trapelato nelle scorse settimane, nella casa del GF Vip sarebbe pronta a fare il suo ingresso Anna Lou Castoldi. Il suo nome probabilmente a primo impatto non vi dirà nulla, ma siamo sicuri, anzi sicurissimi, che avete già avuto modo di poterla vedere sul piccolo schermo degli italiani in quanto è la figlia di Asia Argento e Morgan.

“Sono partite le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da settembre su Canale 5″ rivela in anteprima il portale che per primo ha lanciato la notizia. “Alfonso Signorini non si smentisce e sta già scaldando i motori con un cast eccezionale come solo lui è in grado di fare” prosegue il comunicato, sottolineando come nel corso di questo anno il direttore di Chi abbia messo su dei cast davvero ottimi per far funzionare il reality show di canale 5.

“Secondo alcune nostre fonti sembrerebbe che i personaggi facciano la fila per partecipare alla sesta edizione del reality condotto dal direttore di Chi” aggiunge, facendo riferimento anche alla grande risonanza mediatica che hanno avuto gli ex partecipanti. “Questa volta ad avere la meglio è stata Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che sarà una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia“ conclude.

Perché non finiremo mai di ringraziarvi. Grazie per le risate, per le gioie, per i dolori, per le sorprese, per le amicizie, per gli amori… per le emozioni. Grazie Vipponi! Ma grazie anche a voi… per il grande amore che ci avete dimostrato ❤️#GFVIP pic.twitter.com/IhcbeSERQW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

La notizia che vede la figlia di Asia Argento e Morgan al GF Vip non è ancora stata confermata, ma sul web si è già sparsa a macchia d’olio. In quanto gli utenti della rete sono convinti che Anna Lou Castoldi sarebbe in grado di essere davvero un’ottima concorrente per il format più amato dagli italiani.