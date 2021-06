Sai come scegliere il rossetto giusto in base al colore dei tuoi occhi? Se la risposta è no, tranquilla, ti sveliamo tutti i segreti per non commettere errori.

Le labbra sono sempre in primo piano. Si muovono ad arte con un sorriso, sono armi di seduzione, perché accedono il desiderio, sono il termometro delle nostre emozioni (a volte le mordicchiamo quando siamo nervose) e così via.

Facciamo di tutto per esaltare i nostri lineamenti. Per questo, ci aiuta il makeup! E, se il trucco occhi è importante, quello delle labbra non è da meno. Una bocca ben valorizzata, magari con il contouring giusto in base alla forma del viso, è il biglietto da visita di ogni makeup artist. Labbra disegnate male sono orribili da vedere!

Che dire poi dei rossetti? Ne usiamo di tutti i tipi, dai formati più tradizionali, in stick, a quelli liquidi. A volte passiamo con rapidità da una nuance all’altra, senza pensarci troppo. Ma siamo sicure di fare sempre bene?

Molte di noi sanno che il rossetto giusto si individua tenendo conto dell’incarnato. Ma quante però sanno anche che si abbina in base al colore degli occhi? E su questo secondo aspetto che vogliamo soffermarci, svelandoti tutti i segreti per non sbagliare.

Come scegliere il rossetto in base al colore degli occhi

Il rossetto è un must have irrinunciabile! E’ il simbolo di seduzione per eccellenza. Tutte noi ne abbiamo almeno uno nella pochette dei trucchi, perché è un cosmetico che migliora il viso, impreziosendolo!

Ci sono una serie di fattori che influenzano la scelta del rossetto. Si dovrebbe sempre individuare quello più adatto in base alla forma del viso, all’incarnato e, come dicevamo poc’anzi, al colore degli occhi (parametro, quest’ultimo, quasi sempre ignorato!).

Ecco le astuzie da seguire per scegliere sempre il rossetto giusto, in tinta con i tuoi occhi!

Occhi marroni – Le castane con questi occhi devono preferire rossetti in toni meno accesi, che sono sempre adatti per valorizzare al meglio le labbra. Non devi commettere l’errore di pensare che soltanto un rossetto sgargiante possa fare più bella la tua bocca. I colori consigliati sono quelli del marrone ma anche del corallo, soprattutto quando la pelle è un po’ abbronzata.

Occhi azzurri – Se i tuoi sono così e, in più, sei anche bionda, allora i rossetti giusti per te sono quelli con tonalità del rosa acceso come il fucsia, perfetto da abbinare anche all’ombretto in tinta sfumato. Ma ti dona anche il colore malva in tutte le sue declinazioni, dal rosa antico al violetto, fino ad arrivare al lilla e al color vinaccio.

Occhi verdi – Rispetto agli altri, hanno un vantaggio: si abbinano bene ad ogni colore di rossetto. Se i tuoi sono così, allora sappi che puoi spaziare moltissimo! Ti donano tutti i toni del rosa antico ma puoi osare anche di più, magari con un rossetto rosso vivo. Quindi, il mito secondo cui gli occhi verdi si abbiano soltanto a rossetti chiari, è da sfatare completamente.

Occhi neri – Un bel rossetto rosa pallido riesce ad esaltarli al meglio! Ma puoi osare anche un po’ di più, scegliendo un rossetto rosa vivo che vira verso il corallo. Il risultato finale ti lascerà di stucco!

D’ora in avanti non dimenticare di considerare anche il colore dei tuoi occhi prima di acquistare un nuovo rossetto. Seguendo questi consigli non commetterai errori, fidati di noi!