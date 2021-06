Vuoi sfoggiare un look sensuale ed estivo? Bene, Alessia Marcuzzi ha la risposta per te: hai bisogno solo di un paio di pantaloncini colorati e di un bustier di pizzo!

Che Alessia Marcuzzi sia una delle show-girl più affermate in fatto di moda non è veramente un segreto.

I suoi look ed i suoi outfit, infatti, sono sempre perfetti (o quasi: diamole la possibilità di sbagliare una volta ogni tanto) e, quindi, prenderla ad esempio è utilissimo per avere un armadio sempre al top.

Ultimamente, il suo look con un pantaloncini colorati e bustier ci ha fatto veramente girare la testa. Sensuale senza essere volgare e perfetto per una serata estiva: insomma, ma cosa possiamo volere di più?

Cerchiamo di copiarlo insieme: ecco come.

Bustier di pizzo come Alessia Marcuzzi: ecco il suo look estivo del 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Un paio di pantaloncini ed un top: a voler essere proprio il meno prolissi possibile, a questo si riduce il look di Alessia Marcuzzi, postato su Instagram qualche giorno fa.

Poi, ovviamente, bisogna anche guardare a che tipo di pantaloncini e che tipo di top: sono loro ed il loro abbinamento, infatti, a rendere questo look veramente bellissimo!

Alessia Marcuzzi, infatti, ha deciso di condividere con noi la maggior parte dei suoi look “in vacanza” e questo ci è sembrato proprio uno di quelli più belli.

Facile da copiare, fresco e sensuale al tempo stesso e assolutamente non banale: insomma, abbiamo davvero bisogno di spiegarti perché devi copiare questo look?

LEGGI ANCHE –> Look country chic come Miriam Leone: copiamo il suo stile rilassato ma elegantissimo

Partiamo “dall’inizio”: il top indossato da Alessia Marcuzzi è in realtà un bustier in pizzo rosa chiaro di Dolce&Gabbana.

(Ehi: noi ti avevamo già detto qualche tempo fa, grazie a Noemi, che il bustier stava tornando).

Senza maniche e con lo scollo a cuore è il mix perfetto tra sensualità e romanticismo: costa 795 euro e lo trovi cliccando su questo link.

I pantaloncini (che tanto “ini” non sono), sono anche loro di Dolce&Gabbana: si tratta di un modello in popeline e a stampa floreale (camelie, per la precisione).

Puoi trovarli sul sito ufficiale di Dolce&Gabbana cliccando su questo link: costano 445 euro!

Alessia ha poi abbinato il tutto ad un paio di sandali alla schiava dalla suola piatta con i lacci marroni ed una piccola borsa a sacchetto, sempre marrone.

Insomma, il look è veramente semplice ma d’impatto e bellissimo!

Ora che abbiamo scoperto quanto costa, però, potremmo avere dei ripensamenti: magari non tutti possiamo permetterci di comprare gli stessi identici capi di Alessia Marcuzzi (soprattutto chi vi scrive).

Copia il look di Alessia Marcuzzi per l’estate 2021

Come fare, allora, per ricreare l’outfit di Alessia Marcuzzi senza dover ipotecare casa?

Tranquilli, ci abbiamo ovviamente pensato noi a darvi una mano!

Abbiamo trovato due alternative simili che possono assicurarti una copia fedele del look di Alessia, senza dover per forza far piangere il portafoglio.

Ti consigliamo caldamente specialmente i pantaloncini: questo tipo di taglio (a vita alta e con la gamba “lunga“) è uno di quelli che andrà per la maggiore nei prossimi anni!

Sì, hai sentito bene: basta pantaloncini troppo corti con i quali fatichi a sederti sulle sedie del bar perché poi la pelle ti si incolla alla superficie di plastica!

Quindi se non ti piace quello proposto da noi, vale comunque la pena dare un’occhiata in giro: saranno dappertutto!

LEGGI ANCHE –> Informale senza rinunciare all’eleganza ed alla sensualità? Copia il look di Diletta Leotta: ecco come

Va bene, basta chiacchiere. Ecco le nostre proposte per copiare il look di Alessia Marcuzzi con bustier di pizzo e pantaloncini floreali!

Iniziamo dal bustier: tra le varie proposte che trovi online, ne incontrerai moltissime che presentano spalline o solo maniche di pizzo.

Sono tutte bellissime ed ugualmente valide: noi abbiamo deciso, però, di proporti questo crop top bustier di Guess, che trovi sul sito ufficiale cliccando qui.

Lo scollo è a cuore, come quello di Alessia e la fantasia ricorda il pizzo (ma è molto più facile da indossare anche in altre occasioni!).

Gli shorts, invece, li abbiamo trovati sul sito di Zalando e sono di Vero Moda: presentano un fiocco invece del bottone, ma la fantasia floreale è stupenda, sono leggerissimi e pensati appositamente per tutti i tuoi look estivi.

Insomma, è veramente un capo perfetto per l’estate, estremamente alla moda ed in linea con i prossimi trend e (molto) simlle a quello di Dolce&Gabbana.

I look di Alessia Marcuzzi sono una vera fonte di ispirazione: e adesso non sono mai stati così vicini!