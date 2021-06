Zeppole e bigné che si sgonfiano, tutti gli errori che dovete evitare

Preparare le zeppole e i bigné è anche un ottimo esercizio di pazienza, ma possiamo provarci tutte. Noi vi diamo qualche consiglio per la preparazione e la cottura

Che cosa hanno in comune zeppole e bignè? Il risultato finale è chiaramente diverso, ma c’è la stessa base di partenza, la pasta choux. Molti rinunciano in partenza perché pensano che sia una preparazione troppo difficile da realizzare.

In realtà si tratta soltanto di prestare attenzione a diversi dettagli e uno è fondamentale: perché zeppole e bigné si sgonfiano? Seguire questo pezzo e capirete tutto.

SCEGLIETE BENE GLI INGREDIENTI DI BASE

In alcune ricette potete andare anche un po’ ad occhio, a sentimento, scegliendo anche ingredienti buoni ma non di primissima scelta. Ecco per la base delle zeppole e dei bigné è sconsigliato prendere la prima cosa che capita, così come non seguire attentamente la ricetta.

Servono delle uova fresche, del burro buono (meglio se direttamente dal contadino), della farina 00 e della zucchero semolato. E tutti gli ingredienti che solitamente vanno in frigo, quindi uova e burro, servono a temperatura ambiente. Per questo tirateli fuori almeno un’ora prima di iniziare.

COME UTILIZZARE LE UOVA

In pratica sono due la fesi di cottura della pasta choux: la prima è quando creiamo la base, con il roux formato da burro, zucchero e farina. La seconda invece è quella vera e propria in forno. In mezzo c’è l’inserimento delle uova che può sembrare un’operazione banale ma non lo è.

Prima di aggiungerle uova, è fondamentale fare raffreddare bene il resto dell’impasto. In caso contrario rischiate di avere delle uova strapazzate ancora prima di mescolarle e la vostra base è rovinata per sempre. Il nostro consiglio? Aggiungerne una alla volta e non tutte insieme. Aspettate che la prima sia stata assorbita, poi andate con la seconda e così via. L’impasto finale deve risultare morbido ma compatto, in modo da poter crescere bene in forno.

Zeppole e bigné che si sgonfiano?Ecco quello che dovete fare in cottura

FACCIAMO GONFIARE BENE LE ZEPPOLE E I BIGNÉ

E allora torniamo alla domanda di partenza: perché zeppole e bignè non salgono bene come dovrebbe succedere? Oppure perché quando li sforniamo sono belli gonfi ma a pochi minuti di distanza si afflosciano in modo inesorabile?

Nove volte su dieci, dipende dalla cottura perché significa che non tutto è andato come da programmi. Probabilmente è colpa di una temperatura del forno troppo elevata e quindi si colorano troppo in fretta fuori, ma non si asciugano bene all’interno. E quindi, non essendo perfettamente asciutti al loro interno, una volta sfornati crollano.

La temperatura ideale è tra 210° e 220° all’inizio perché così diamo una prima botta facendo formare la crosticina all’esterno. Poi però abbassiamo a 180°, per asciugare bene e senza eccessi anche all’interno. Se a fine cottura, facendo la prova dello stecchino, ci sembrano ancora umidi fateli asciugare abbassando la temperatura a 110°-120°. Con il tempo comunque imparerete a regolarvi bene.