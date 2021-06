Informale senza rinunciare all’eleganza ed alla sensualità? Copia il look di Diletta Leotta: ecco come

Una vecchia “regola” della moda prevede che se si scopre “qualcosa” bisogna coprire qualcos’altro. Come, aspetta, pensi che non ci siamo spiegati bene? Copia il il look di Diletta Leotta per ricrederti: ecco come essere sensuale senza essere volgare.

Oh no, un altro articolo su Diletta Leotta e la sua bellezza? No, tranquilli: abbiamo deciso di evitarvi le solite diatribe su quanto, come e perché la giornalista sportiva sia bella o sensuale o qualsiasi altro aggettivo vi venga in mente.

Di certo, purtroppo per lei, possiamo ben dire che la sua figura è sempre sotto il mirino dei commentatori.

Oggi, però, possiamo parlare di Diletta Leotta solo per quanto riguarda il suo look: e che look!

Ecco come puoi copiare il suo outfit informale che non rinuncia alla sensualità ma senza essere volgare. Pronta a far girare tutte le teste?

Copia il look di Diletta Leotta: elegante, sensuale (ed anche molto fresco) perfetto per l’estate

Vuoi vestirti come Diletta Leotta? Certo, il più delle volte non è così semplice come può sembrare.

La famosa giornalista e show-girl, infatti, ha a disposizione un armadio decisamente importante che spesso attira la nostra attenzione.

Uno dei suoi ultimi post, però, ci ha fatto decisamente riflettere: ehi, ma allora è possibile essere sensuali ed eleganti anche in estate!

Diletta indossa un look veramente interessante: ha deciso di sfoggiarlo per la conferenza stampa di Celebrity Hunted, il programma che la vedrà protagonista su Amazon Prime, scrivendo come didascalia “Milano d’estate“.

L’outfit sembra semplice, vero? Si tratta di una camicia bianca abbinata ad una gonna di jeans e scarpe con il tacco alto.

Niente di più basic a sentirne parlare così! Ma, aspetta un attimo: quelle scarpe sono per caso di Dolce&Gabbana, ricoperte di jeans e con l’iconica fibbia dorata sopra?

Ah, ma anche la camicia e la gonna sono Dolce&Gabbana: cosa sta succedendo?

Semplice: Diletta Leotta ci sta dando una lezione di stile non da poco!

Eh sì, perché una delle regole della moda vorrebbe che quando scopri la pelle (magari con una maglietta scollata e sbracciata o con una gonna piuttosto corta), tu debba coprire qualcos’altro.

Ma come si fa a vestirsi “coperti” anche solo da un lato in piena (o quasi) estate?

E, soprattutto, come facciamo a rendere un look così “semplice” come camicia bianca e jeans incredibilmente iconico? Facilissimo: con i dettagli!

Ecco come puoi ricreare il look di Diletta Leotta!

Camicia bianca e gonna di jeans: il look perfetto per l’estate 2021

Innanzitutto, per copiare il look di Diletta Leotta, avrai bisogno di una camicia decisamente particolare.

Noi te lo avevamo già detto (ed in tempi non sospetti) che le maniche a sbuffo oppure i colletti rimovibili sarebbero diventati il nuovo non plus ultra della stagione estiva!

Il capo che ti proponiamo, quindi, è una camicia di Mango che trovi sul sito di Zalando cliccando su questo link.

Il capo sembra semplice ma ha un gigantesco colletto in pizzo di San Gallo (o che, almeno, lo ricorda) maniche lunghe ed è realizzata interamente in cotone.

Perfetta, quindi, per tenerti al fresco senza farti sudare anche se è un capo abbastanza coprente. Ti vietiamo, però ed almeno per il momento, di abbinarlo con pantaloni lunghi!

Per fare come Diletta, quindi, ti consigliamo di scegliere una gonna corta od anche un paio di pantaloncini a tua preferenza.

Non possiamo di certo consigliarti la gonna perfetta per te: siamo sicure che ne hai una nell’armadio ma sappi che quella di jeans, in particolare, funziona alla perfezione per questo look.

Il capo che, invece, vogliamo consigliarti, arriva ancora più in basso: si tratta delle scarpe!

Per rendere questo look veramente unico, infatti, Diletta Leotta ha deciso di sfoggiare un paio di scarpe di Dolce&Gabbana completamente ricoperte di jeans.

Certo, un simpatico richiamo alla gonna oltre che un accessorio talmente particolare da far veramente girare la testa.

Quello che ti proponiamo noi, quindi, è una scarpa piuttosto particolare: ok, va bene, è di Versace. Costa un poco, siamo sicure, ma regala comunque un’allure decisamente particolare al tuo look, non credi? (E poi la trovi qui, sul sito di Zalando).

L’idea è quella di riuscire ad acquistare un capo che sia duraturo, di marca (e quindi anche di qualità) e che possa essere sfoggiato con numerosi outfit.

Questo paio di scarpe può rappresentare l’eccezione che ti concedi come premio (o come semplice sfizio: non lo sappiamo!) e che possono “risolvere” moltissimi dubbi di outfit!

Se non le dovessi trovare “perfette” per il tuo look, non disperare: un paio di scarpe alte a fantasia o colore “particolare” ed acceso sarà sicuramente perfetto.

Insomma, adesso che sai come copiare il look di Diletta Leotta non ti rimane che acquistare o tirare fuori dall’armadio i capi giusti e poi… far impazzire Instagram!