Vuoi sfoggiare il perfetto outfit per gli Europei 2021? Ecco che cosa devi avere per avere un look perfetto di fronte le partite!

Vuoi fare colpo sul tuo partner o su un possibile futuro tale? Ti ha invitato a vedere insieme la partita, magari in piazza su un maxi-schermo oppure in un pub?

Allora questo è l’articolo perfetto per te!

(Ovviamente, poi, l’articolo funziona alla perfezione anche se vuoi semplicemente stupire il tuo gruppo di amici di fronte alla partita: la moda non conosce limiti!).

Ecco quali sono i cinque must have che devi sfoggiare per convincere tutti di essere una vera e propria appassionata di calcio (ehm… soprattutto se non lo sei!).

Outfit per gli Europei 2021: cinque must have per guardare le partite

Siamo sicuri che, come ogni vera fashion victim che si rispetti, anche tu hai seguito “appassionatamente” la polemica sulle divise degli Azzurri.

Le giacche grigie ed avvitate disegnate da Armani non hanno avuto proprio il successo sperato.

Il completo ricorda quello indossato dalla squadra di Enzo Bearzot in omaggio ai Mondiali di Spagna ’82.

Pantaloni neri spezzati da una giacca grigia: lo stile casual e l’ormai (tristemente) famoso colletto della giacca alla coreana che ha causato non poche prese in giro ai giocatori della Nazionale.

Tra chi chiede loro di portare il caffè o sollevare bagagli e chi commenta che la divisa fa sembra gli Azzurri la Nazionale degli Chef, lo abbiamo capito.

Neanche il mondo del calcio è immune alle regole della moda!

Se vuoi evitare di fare la stessa fine degli atleti azzurri, quindi, abbiamo deciso di darti una mano noi!

Ecco i cinque must have per essere considerata la tifosa perfetta oltre che, come al solito, anche la più fashion!

la maglia giusta : che ne dici di presentarti con la maglietta giusta anche se con un twist decisamente inaspettato?

Eh sì, perché la maglia che ti proponiamo di Kiabi , che trovi cliccando su questo link, reca (come tutte) la scritta Euro2020 .

Certo, perché la realizzazione dell’evento è stata ritardata di un anno a causa del Covid-19 !

La maglia, comunque è perfetta per mostrare che sei una vera fan dello sport (senza sbilanciarti troppo), è colorata ed a righe (puoi usarla anche in altre occasioni!) e sarà un fantastico memorabilia tra qualche anno!

la maglia… ancora più giusta: se vuoi veramente esagerare, invece, ti proponiamo un'altra maglietta ancora più da tifosa.

Quella ufficiale della Nazionale 2020 (o ’21, che dir si voglia) realizzata da Puma!

Per acquistarla puoi andare sul loro sito ufficiale, cliccando qui.

La maglia, dice Puma sul sito, è ispirata al Rinascimento e “reinterpreta i motivi di lusso del passato con una grafica audace su tutta la superficie tono su tono con il colore dell’iconica maglia degli Azzurri“. Niente male, non trovi?

sneakers : sì, lo sappiamo che vorresti indossare i tacchi od un bel paio di sandali aperti. Per vedere la partita, però, noi ti consigliamo assolutamente di indossare una paio di sneakers . Puoi sceglierle chunky (te ne abbiamo parlato qui) o mettere le tue preferite: e se non ne hai un paio, fartele prestare da un’amica!

L’idea è quella di sfoggiare un look rilassato al massimo: scegli, quindi, semplicemente quelle che ti piacciono di più e che siano le più comode !

calzini alti: fidati di noi. Il calzino alto, anche se hai paura di morire di caldo, è perfetto per il tuo look sportivo! Noi li abbiamo scelti di spugna e della Champions: trovi un multipack di colori pastello cliccando su questo link che ti porterà sul sito di Zalando!

Pensaci bene: il calzino alto da “sportiva” vera è perfetto per il tuo outfit per gli Europei 2021!

Il multipack che abbiamo scelto per te, quello con i colori pastello , potrai poi riutilizzarlo per tutta l’estate: sono semplicemente le tinte più cool del 2021 ! (Ma puoi anche comprarli di altri colori: non ci arrabbieremo).

gonna o pantalone? Infine, per completare il tuo fantastico outfit per gli Europei 2021, abbiamo pensato di proporti il capo più "strano" di tutti.

Una gonna-pantalone! Comprarlo come must have per il tuo look è un vero e proprio colpo di genio: noi ti proponiamo questo paio nero di Gina Tricot che trovi sul sito di Zalando cliccando su questo link.

Il capo è perfetto per abbinarlo sia con i calzini, che con le sneakers e le magliette che ti abbiamo proposto sopra (o anche un’altra. Non devi essere per forza targata capo e piedi “sporty”).

Questo comodissimo capo, però, ti rende possibile essere “sportiva” e pronta all’azione pur mantenendo la tua eleganza. Inoltre, visto che le gonne pantalone faranno uno straordinario ritorno (lo hai letto qui prima), si tratta di un acquisto veramente lungimirante!

Bene, ora hai tutto quello che ti serve per essere una vera e propria sportiva e sfoggiare un outfit degno degli Europei 2021.

Pronta a fare il tifo per… ehm… lo sport?