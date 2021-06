Vuoi sfoggiare un vero e proprio look sporty-chic? Ecco i cinque must have che non possono mancare nel tuo armadio!

Sia chiaro: ti piace andare in palestra e tenerti in forma ma non sei proprio una di quelle persone che ama uscire in tuta e sneakers.

Anzi!

Ci tieni tantissimo al tuo look e fai di tutto per essere sempre alla moda e vestita con stile.

Come fare, però, ad integrare la tua passione per lo sport con la tua passione per la moda? Ma è semplicissimo! (O quasi).

Ecco i cinque must have che non possono mancare nel tuo armadio e che faranno di te una vera e propria amante del fitness… con stile!

Look sporty-chic: cinque must have per avere stile anche quando vuoi stare comoda

Chi ha detto che per andare o tornare dalla palestra tu debba fare solo vicoli bui, con il cappuccio calato sugli occhi, cercando di non farti notare da nessuno?

Puoi coniugare le tue due passioni (lo sport e la moda) in maniera decisamente semplice… se sai come farlo!

Per sfoggiare un look sporty-chic, infatti, non ti serve altro che il nostro aiuto, ovviamente, ed i cinque must have a cui non puoi assolutamente rinunciare.

Come? Non sapevi che ci fossero dei capi base per creare un look sporty-chic perfetto? Va bene, tranquilla: non lo diremo a nessuno (per ora).

LEGGI ANCHE –> Look country chic come Miriam Leone: copiamo il suo stile rilassato ma elegantissimo

Che ne dici di dare un’occhiata alle nostre proposte e magari di controllare meglio il tuo armadio?

Ecco di che cosa hai assolutamente bisogno per far sapere a tutti che sei una sportiva, sì, ma con stile!

windbreaker : eh sì, per essere chic ed alla moda, devi assolutamente munirti di una giacca a vento.

No, attenzione, non parliamo di quelle degli anni ’80 (sebbene abbiano fatto comunque un grande ritorno), goffe e sgraziate!

Un windbreaker può essere sia una giacca a vento che una di quelle giacchette sportive (principalmente di squadre di football americane, di cui sappiamo poco o niente).

Pensi che non possa essere chic? Bene, allora ti basterà guardare uno degli ultimi outfit proposti da Rihanna per ricrederti.

Indossa il windreaker o la giacca sportiva sopra un look estremamente femminile ed elegante ed il gioco è fatto.

Sensuale , chic , alla moda ed estremamente “sporty”! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da R I H A N N A (@ririgalbadd)

: eh sì, per essere chic ed alla moda, devi assolutamente munirti di una giacca a vento. No, attenzione, non parliamo di quelle degli (sebbene abbiano fatto comunque un grande ritorno), goffe e sgraziate! Un windbreaker può essere sia una a che una di quelle giacchette sportive (principalmente di di americane, di cui sappiamo poco o niente). Pensi che non possa essere chic? Bene, allora uno degli ultimi outfit proposti da per ricrederti. Indossa il windreaker o la giacca sportiva sopra un look estremamente femminile ed elegante ed il gioco è fatto. , , ed estremamente “sporty”! felpa oversized: fortunatamente per te, però, noi te lo avevamo già detto qui che la felpa poteva essere sexy! (E, speriamo per te, che dopo il nostro articolo tu ne abbia comprata una).

Avere una felpa oversized è fondamentale per poter sfoggiare un look sporty-chic: lo sanno tutti!

Puoi sceglierla colorata o a tinta unita, con scritte giganti oppure bianco panna: chiedi a Billie Eilish e ti risponderà che si tratta del capo perfetto! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish)

LEGGI ANCHE –> Non puoi allenarti senza il reggiseno sportivo perfetto (no, non è una scusa). Li abbiamo analizzati per te

american t-shirts : hai mai visto un “classico” film americano? Bene, allora avrai notato che quasi tutti i personaggi “sportivi” indossano una delle magliette con il corpo di un colore e le maniche di un altro.

Sono delle magliette da baseball classiche, che, però, possono “risolvere” tantissimi outfit.

Funzionano alla perfezione con pantaloncini di jeans , gonne corte , jeans lunghi o biker da ciclista (di cui ti parleremo qui sotto ).

: hai mai visto un “classico” film americano? Bene, allora avrai notato che quasi tutti i personaggi “sportivi” indossano una delle magliette con il corpo di un colore e le maniche di un altro. Sono delle magliette da baseball classiche, che, però, possono “risolvere” tantissimi outfit. Funzionano alla perfezione con di , , o biker da ciclista (di cui ti ). biker da ciclista : questi indossati da Kendall Jenner ti possono far capire perché ci siamo così “fissati” con i biker da ciclista.

Si tratta del capo perfetto per poter essere comoda e sportiva senza rinunciare allo stile! Puoi usarli sotto camicie aperte , magliette oversize o anche un semplice reggiseno coordinato.

Sono perfetti per la palestra od anche per andare a fare l’aperitivo : insomma, non puoi non averli! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner)

: questi indossati da ti possono far capire perché ci siamo così “fissati” con i biker da ciclista. Si tratta del capo perfetto per poter essere comoda e sportiva senza rinunciare allo stile! Puoi , magliette oversize o anche un semplice reggiseno coordinato. Sono per la od anche per a : insomma, non puoi non averli! crop top di marche famose: ehi, hai mai notato che i crop top o i reggiseni sportivi sono perfetti per fare da… top normali? Se ti piace Friends (ehm, a chi è che non piace?) avrai di certo notato i look sportivi delle protagoniste.

Bene, questo outfit di Monica Geller è decisamente quello perfetto da cui prendere ispirazione: è vero, Monica era uscita a fare sport ma chi ti obbliga ad andarci per davvero?

Una felpa aperta o semplicemente un paio di jeans, abbinati a questo reggiseno sportivo fanno dei veri e propri miracoli: che ne dici di provare? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Geller outfits🍸 (@everymonicaoutfit)

Quanti di questi cinque capi must have avevi già nell’armadio e quanti ti mancano per avere il perfetto look sporty-chic?

No, non rispondere: siamo sicuri che dopo aver visto tutte queste star stai già correndo a comprare il necessario per riproporre il loro look!