La matita marrone e il rossetto rosso non sono esattamente un’accoppiata che si porterebbe tutti i giorni, ma per fortuna qualcuno osa farlo per creare look un po’ aggressivi ma al top della sensualità.

Un look labbra sensuale è quello che riesce a mettere le labbra in risalto in maniera da attirare l’attenzione dell’osservatore ma, quando si opta per un colore intenso e acceso, come nel caso del rossetto rosso, c’è costantemente il rischio di incorrere in uno scivolone di stile.

A volte infatti il rossetto rosso ci sembra troppo acceso e monotono e non ci fa sentire a nostro agio con un determinato make up.

Per questo motivo è assolutamente necessario provare il trucco labbra di Cheryl Pandemonium per una serata estiva in cui non vogliamo passare inosservate.

Trucco labbra aggressivo? Matita marrone e rossetto rosso sono l’accoppiata che non ti aspetti

La matita marrone per le labbra è uno dei prodotti più versatili in assoluto, in grado di adattarsi perfettamente a diversi tipi di make up viso. La matita marrone, scelta nella nuance più simile al colore delle labbra è un elemento fondamentale per la creazione di un perfetto trucco nude.

Purtroppo però si tende a sottovalutare l’utilizzo della matita labbra marrone in abbinamento ad altri colori di rossetto: si tende a ritenere infatti che la matita marrone sia adatta solo al rossetto marrone.

A dimostrare che non è affatto così è arrivato l’intuizione geniale di Cheryl Pandemonium, che ha mostrato come creare un trucco labbra leggermente ombré.

Queste tecnica consente di creare l’illusione di labbra più piene e voluminose senza ricorrere a filler e punturine ma semplicemente a un’attenta sfumatura di colori precisi.

Preparazione: lo scrub

Si inizia preparando le labbra con uno scrub, fondamentale quando si utilizzano rossetti matte come in questo caso: i rossetti matte, infatti, hanno una texture molto secca che, se da una parte ne favorisce la lunga durata, dall’altra rende le labbra molto secche e facilita la comparsa di screpolature.

Per questo motivo uno scrub labbra delicato è molto indicato prima di realizzare questo look, perché rende liscia e compatta la superficie su cui si andrà ad applicare il colore.

Applicazione matita

A questo punto si potrà procedere a realizzare il contorno delle labbra. Per questo tipo di trucco, finalizzato appunto a rendere le labbra un po’ più voluminose, è fondamentale tracciare la linea all’esterno del contorno naturale ma discostandosi da esso soltanto di pochissimi millimetri, per evitare un orrendo “effetto clown”.

Per quanto riguarda la scelta del colore è consigliato scegliere un marrone piuttosto scuro ma armonico con il sottotono dell’incarnato, quindi caldo per un sottotono caldo e freddo per un sottotono freddo.

I marroni caldi sono quelli che posseggono una nuance leggermente arancione, quindi tendono al color mattone, mentre i marroni più freddo presentano una maggior quantità di blu nella loro composizione e si avvicinano al color melanzana.

Applicazione del rossetto

A questo punto si applica un rossetto rosso che dev’essere molto acceso e molto diverso dal colore della matita: la finalità è infatti creare due zone dal colore molto diverso.

Con un pennellino piatto a questo punto si andrà a sfumare la matita nel rossetto, quindi procedendo dall’esterno verso l’interno delle labbra creando una graduale sfumatura dal marrone al rosso.

Per realizzarla in maniera impeccabile sarà necessario prestare molta attenzione a non far scendere il marrone troppo in basso, cioè verso il centro delle labbra, che deve rimanere il più rosso possibile.

Questo make up labbra aggressivo e un po’ rock and roll sarà il look ideale per le ragazze che adorano lo stile chic rock ma anche per tutte coloro che vogliono concedersi un make up super sensuale senza utilizzare un “banalissimo” rossetto rosso per truccare le labbra.