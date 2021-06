By

Damiano e Victoria dei Maneskin mandano in delirio il web pubblicando foto della loro amicizia: dallo scatto in piscina a quello del fiore.

Damiano e Victoria dei Maneskin regalano ai fans alcune foto della loro splendida amicizia scattate in Svezia dove si trovano per una nuova tappa promozionale del loro tour europeo e mandano in delirio il web. I fans che hanno sempre amato il loro rapporto sin dalla partecipazione a X Factor esultano nel vederli sempre così uniti, pronti a sostenersi l’uno con l’altra.

Un rapporto, quello tra Damiano e Victoria basato sull’affetto vero e sincero. Un’amicizia unica, speciale al punto che tanti fans, sui social, esprimono un’invidia positiva per il loro rapporto augurandosi di poter trovare, un giorno, un amico come Damiano o un’amica come Victoria.

Insieme ad Ethan e Thomas, Damiano e Victoria stanno girando l’Europa portando il nome dei Maneskin in alto. Tra un impegno e l’altro, tuttavia, trovano anche il tempo per rilassarsi e la foto in piscina, pubblicata sul profilo ufficiale dei Maneskin, ha fatto impazzire i social.

Damiano e Victoria dei Maneskin: un’amicizia speciale tra successi e relax

La foto che ha letteralmente fatto impazzire il web è quella che vedete qui in alto. I Maneskin si trovano a Goteborg e, tra un’intervista e l’altra, si sono concessi un momento di relax, probabilmente nella piscina dell’albergo in cui soggiornano. Nella foto, si vedono Thomas, Damiano e Victoria che si godono il relax. A conquistare i fans, in particolare, sono stati Damiano e Victoria con il frontman che si diverte a sollevare Victoria dopo averle salvato la vita ad Amsterdam.

Dopo essersi esibiti in Svezia davanti a fan scatenati che hanno cantato dalla prima all’ultima nota i brani “I wanna be your slave” e “Zitti e buoni”, Damiano e Victoria hanno poi regalano la foto che vedete qui in basso conquistando ancora i cuori dei loro fans, sempre più innamorati della loro amicizia.

I successi professionali, nel frattempo, continuano. Con Zitti e buoni, i Maneskin hanno anche conquistato il disco d’oro in Svezia e, su Spotify, hanno superato i 21 milioni di followers e, attualmente, occupano la posizione 154 tra gli artisti più ascoltati al mondo.

Sempre dalla Svezia, poi, i Maneskin hanno pubblicato una foto in cui sfoggiano i loro outfit rosa che potete vedere qui in basso.