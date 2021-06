Marco Verratti, chi è: età, altezza, stipendio e quel record che spiazza tutti

Marco Verratti è un calciatore della Nazionale Italiana in forza al PSG. Il ragazzo è talentoso e Mancini non rinuncia alle sue giocate.

Marco Verratti è un trequartista, punto di riferimento nella Nazionale Italiana di Roberto Mancini, spendibile sia in attacco che a centrocampo, in grado di impostare l’azione e garantire anche una resa sotto porta. Gioca meglio a ridosso delle punte, ma all’occorrenza può spingersi anche un po’ più avanti. Ai tempi del Pescara di Zeman e Di Francesco, formava il tridente con Immobile e Insigne.

Altri due colossi della Nazionale azzurra che a Euro 2020 sta esprimendo buon gioco con i risultati che non fanno fatica ad arrivare: 3 vittorie in altrettante partite e primo posto nel girone. Ottavi di finale conquistati come testa di serie del Gruppo A. Se il futuro è ancora da scrivere, Verratti è una certezza tanto per il Mancio quanto per Tuchel che al PSG lo considera un elemento indispensabile per la squadra.

Marco Verratti carriera

Verratti, infatti, viene dall’Italia ma non ha mai conosciuto la Serie A perché, dopo la promozione del Pescara di cui è stato artefice insieme a un gruppo solido di elementi, è passato subito in Ligue1.

Il Paris Saint Germain si è innamorato di lui e nel 2012 lo acquistò per 12 milioni di euro: un sodalizio, quello tra il fuoriclasse italiano e i francesi, che dura ancora oggi. 224 presenze e 5 gol con i parigini fino ad ora. Talento in divenire, intuito e tecnica. Qualità che fanno levitare il suo valore di mercato: attualmente guadagna 6 milioni di euro a stagione. Ingaggio da top player, non potrebbe essere altrimenti per le prestazioni che garantisce. Anche in azzurro non è da meno: 41 presenze e 3 gol sino ad ora.

Jessica Aidi, il nuovo amore del calciatore

La vita privata sorride a Marco Verratti tanto quanto quella sportiva: dopo la separazione dall’ex moglie Laura Zazzara, con cui è stato sposato 10 anni e ha avuto due figli Andrea e Tommaso, è arrivato l’amore con Jessica Aidi. Nel 2021 è arrivata la proposta di matrimonio: entrambi presto convoleranno a nozze. Magari a Luglio ci sarà qualcosa in più da festeggiare. Gli azzurri e i tifosi incrociano le dita.