Giulia De Lellis ha in serbo una dedica speciale: ma nulla è come sembra! La dedica infatti non è per il fidanzato Carlo Beretta

Giulia De Lellis è molto innamorata del suo Carlo Beretta, talmente tanto che ha raccontato ai suoi milioni di follower la gelosia che prova nei suoi confronti. L’influencer romana che adesso vive a Milano e che guadagna molto grazie ai suoi post su Instagram

ha riservato una dolce dedica d’amore nel suo ultimo post di Instagram, ecco a chi è rivolto.

Giulia De Lellis: la dedica su Instagram non passa inosservata

Ebbene sì, Giulia De Lellis ha pubblicato sul suo profilo Instagram una carrellata di foto insieme a Carlo Beretta, i due stavano trascorrendo le ore più belle, quelle del tramonto, in spiaggia. Così la De Lellis ha colto subito l’occasione per realizzare alcuni scatti perfetti.

Ma tra le foto la cui descrizione è “He’s here”, ossia lui è qui compaiono due foto più specifiche di un noto brand. Tanti i commenti di amici e fan della De Lellis, tra cui uno di La Andreozzi che scrive “L’amore è bello, ma pure miu miu non scherza“.

Indubbiamente però l’amore che lega Giulia a Carlo è forte e lo dimostrano le dichiarazioni di lei: “Non mi era mai capitato di frequentare una persona come lui, molto profonda, interessante e sensibile” ha aggiunto. “Quando penso a lui, la prima cosa che mi viene in mente è che è un ragazzo di una volta. E’ più unico che raro” ha confidato a cuore aperto. “Molto dolce. Esigente. Perché ho bisogno di stimoli continui, di dimostrazioni continue“ ha poi precisato: “I rapporti dove non ci si dimostra nulla non mi appartengono“.

Intanto continua l’esperienza come conduttrice di Giulia De Lellis, l’influencer romana ha infatti da poco fatto il suo debutto come conduttrice. In quanto è da poco disponibile la prima stagione di Love Island, il nuovo show targato Discovery Plus.