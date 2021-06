Sapete quanto guadagna Giulia De Lellis? Lo rivela lei stessa, la risposta spiazza

Quanto guadagna Giulia De Lellis tra social, sponsorizzazioni e programmi tv? A rispondere alla domanda è lei stessa.

Giulia De Lellis è il personaggio del momento. Tra pubblicità, sponsorizzazioni sui social e programmi tv, l’influencer è sempre più impegnata, ma quanto guadagna con tutti i suoi lavori? A rivolgerle la domanda è stata la giornalista di Fanpage che l’ha intervistata in occasione del suo debutto da conduttrice con il programma Love Island.

La Dellis che su Instagram è tra le vip più seguite con i suoi 5 milioni di followers, non si è affatto sottratta alla domanda rispondendo con assoluta sincerità sfatando così un falso mito.

Giulia De Lellis svela quanto guadagna: la verità dell’influencer

Giulia De Lellis risponde con sincerità alla domanda sui suoi guadagna smentendo di portare a casa cifre come quelle che guadagnano i calciatori. “Non amo parlare di numeri però questo lo devo dire: mi piacerebbe guadagnare quanto un calciatore di serie A. Non è così, sfatiamo questo mito”, spiega la De Lellis che, tuttavia, preferisce non svelare la cifra esatta.

Partita da Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore, oggi finita, Giulia ammette di essere una ragazza fortunata. “Sono una ragazza che ha avuto la grandissima fortuna di farsi conoscere da persone che l’hanno apprezzata a tal punto da renderla una importante influencer, una scrittrice con l’aiuto di grandi professionisti, poi un’attrice e adesso una conduttrice”, ammette.

Dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi non si è mai fermata lavorando continuamente e incassando un successo dopo l’altro. A Fanpage, però, spiega di non essersi mai soffermata sul perchè del suo successo.

“Non ho mai avuto il controllo dei numeri, mi crea ansia e nervosismo inutili. Penso che il segreto sia proprio questo. Non ho mai forzato nulla. Quello che mi capita accade perché cerco di ottenerlo con studio, impegno e determinazione. Non volevo diventare una influencer a tutti i costi. Mi è capitato e ne ho fatto buon uso. La mia fortuna consiste nel fatto di non avere mai usato alcun tipo di maschera, chi mi segue lo ha riconosciuto”.

Oltre al successo e al lavoro, nella vita di Giulia c’è anche l’amore di Carlo Beretta con cui la storia procede a gonfie vele.