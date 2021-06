“Ancora non ci credo”: Giulia De Lellis confessa tutto. Accade a poche ore dal gran debutto

Giulia De Lellis, a poche ore dal debutto di Love Island, ha fatto un’inedita confessione sul suo profilo social spiazzando i fan.

Giulia De Lellis non si è mai tirata indietro di fronte alle sfide, soprattutto si riguardano a progetti che avrebbe fin da subito voler realizzare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a breve debutterà per la prima volta come conduttrice. Non è di certo un mistero, infatti, che la De Lellis sia stata scelta come padrona di casa di Love Island, il nuovo show di Discovery +, e prima di del debutto del suo programma, ha voluto rompere il silenzio sui social e parlando a tu per tu con i suoi fedeli sostenitori ha rivelato che cosa sta provando in questi momenti.

Tra ansia, adrenalina e tensione, Giulia De Lellis prima di Love Island ha voluto raccontarsi a cuore aperto e ringraziare i suoi fedeli sostenitori per averle permesso di poter realizzare anche quest’altro grande ed importante traguardo nella sua vita sentimentale.

Love Island, Giulia De Lellis pronta per il debutto: “Un’esperienza incredibile”

Giulia De Lellis ha rivelato che quasi quello che sta vivendo non le sembra vero, visto che il ruolo di conduttrice era qualcosa che aveva sempre voluto fare ma non che era ancora riuscita a realizzare, ma era soltanto questione di tempo e dopo l’uscita della prima pellicola che la vede protagonista è pronta a lanciare il suo primo show televisivo che vede i suoi concorrenti mettersi in gioco e perché no di trovare anche l’amore di cui tanto sono alla ricerca nella sua Love Island.

“Manca davvero pochissimo 💘” ha esordito Giulia sul suo profilo Instagram, di recente tra l’altro ha anche parlato di come deve essere fatto il suo uomo ideale. “Ancora non ci credo, ma posso finalmente dire che da domani la prima puntata di Love Island Italia e sarà disponibile su Discovery plus it!” ha poi annunciato, felice più che mai.

“Veder prendere forma a tutto ciò, è stata un’esperienza incredibile“ ha poi commentato. “Sono onorata e grata per questa opportunità!” ha subito aggiungo, non vedendo l’ora che i suoi fedeli sostenitori possano vedere il frutto del suo duro lavoro e della produzione dello show. “Grazie a tutte le persone che hanno riposto in me così tanta fiducia” ha poi concluso. “Spero di non deludervi! 🙏🏼 Vi voglio bene, G”.

Manca poco al debutto di Giulia De Lellis e i suoi fedeli sostenitori non vedono l’ora di scoprirla anche in questa inedita veste. Come sarà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne come conduttrice?