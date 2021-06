Giulia De Lellis, cosa cerca in un uomo: “Ecco come scelgo i fidanzati”

Giulia De Lellis, prima del debutto di Love Island, ha rivelato al grande pubblico com’è che vuole un partner al suo fianco.

Giulia De Lellis, dopo l’esordio da attrice nell’ultimo film di Fabio Volo che la vede interpretare se stessa, è pronta a lanciarsi in una nuova avventura. A breve, su Discovery +, partirà il suo primo programma. Stiamo parlando di Love Island, la trasmissione che segna il suo debutto nelle vesti di conduttrice. Per l’occasione, dunque, l’esperta di tendenze ha scelto di confidare al grande pubblico alcune confidenze riguardanti la sua vita sentimentale, rivelando anche com’è che sceglie e vuole il suo partner che le sta al suo fianco.

Giulia De Lellis prima di Love Island ha anche ammesso che l’inizio del programma segna il raggiungimento di un altro grandissimo obiettivo per lei e per la sua carriera.

Giulia De Lellis prima di Love Island: “Forse è meglio non farlo”

Quando le chiedono quale consiglio dare ai protagonisti del suo show, Giulia De Lellis non ha dubbi: nessuno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che di recente ha rivisto qualcuno di molto speciale, crede di non essere la persona più indicata al mondo, visti i suoi trascorsi, per poter consigliare a qualcuno cosa fare o non con la propria relazione.

“Visto le mie esperienze, forse è meglio che io non dia assolutamente consigli a tutti i partecipanti di Love Island” ha esordito ironica l’esperta di tendenze. “Il consiglio che gli do è quello di viverla, buttarsi senza limiti e paure. Male che va, succede una cosa bella” ha consigliato. “Durante una relazione non bisogna mai direi le bugie, ci sarebbe anche un’altra cosa… ma non entro nei dettagli. Io non ho un prototipo ideale, mi piacciono quelli che hanno quella pasta in più che non sono i soldi” ha poi ammesso.

Giulia, oltre a parlare dei consigli che potrebbe dare a tutti i partecipanti del suo show e a confidare che cosa cerca in uomo, ha confidato al grande pubblico che questo programma rappresenta per lei un passo davvero importante. In quanto condurre era qualcosa che desiderava di fare da diverso tempo e non vede l’ora di entrare in azione, mostrando a tutti che cosa sa fare.

“Debuttare come presentatrice era qualcosa che volevo fare da tantissimo, quindi sono molto carica” ha dichiarato emozionata. “Sarò una presentatrice, secondo me, molto spontanea quindi non mi modificherò me stessa per fare una parte che non mi appartiene“ ha subito precisato ai telespettatori, rivelando che cosa vedranno proiettato sul piccolo schermo. “Anche perché ormai mi conoscono tutti e non sarei credibile. Spontanea e spero simpatica” ha aggiunto in maniera molto schietta.

Manca sempre meno a @loveislanditaly! 💖

Fate le valigie, Giulia De Lellis vi aspetta dal 7 giugno tutti i giorni in esclusiva su discovery+ 🏝️#LoveIslandItalia pic.twitter.com/ZCG549d6FE — discovery+ Italia (@discoveryplusIT) May 12, 2021

Tutto sembra essere pronto per il debutto di Giulia De Lellis. Non ci resta che attendere ancora un altro po’ e vedere come se la cava nelle vesti di conduttrice.